Las consecuencias de la inesperada sorpresa en los ingresos de OpenAI

Las noticias de que las ventas del gigante de la inteligencia artificial (IA) no crecían tan rápido como esperaban los inversores sumaron preocupaciones sobre el boom de la IA.

La revelación del jueves de que una métrica clave de ingresos de OpenAI apenas se había duplicado en el último trimestre golpeó a las acciones de las compañías expuestas al sector.

Habla Andrew. A nadie le gusta hablar de déficits , pero no podemos darnos el lujo de ignorarlos. El déficit presupuestario federal subió a casi u$s2 billones en el último año fiscal, informó el jueves la Oficina de Presupuesto del Congreso. El problema no es solo que gastamos mucho más de lo que recaudamos, sino que la brecha se agranda.

Para los f anáticos de los impuestos, el Budget Lab de Yale tiene una herramienta nueva y fascinante que permite armar un paquete impositivo propio y probar cuánto recaudarían realmente distintas propuestas, y cómo interactúan entre sí cuando los contribuyentes cambian su comportamiento. Es un buen recordatorio de que incluso la respuesta aparentemente simple de gravar a los ricos es complicada.

Las mayores empresas de IA justificaron sus valuaciones, en rápido aumento, con proyecciones de ingresos que no dejan de subir.

Pero la revelación del jueves de que una métrica clave de ingresos de OpenAI apenas se había duplicado en el último trimestre golpeó a las acciones de las compañías expuestas al sector.

Es un nuevo desafío para la industria de la inteligencia artificial, que se suma a inquietudes como la seguridad, informa Sri Muppidi.

Lo último: los ingresos anualizados de OpenAI, una medida que las start-ups prefieren para mostrar el impulso de sus ventas, fueron de unos u$s50.000 millones a fines del mes pasado, frente a unos u$s28.000 millones a fines de junio, dijo un vocero de OpenAI a DealBook.

Es una cifra significativamente menor que los u$s70.000 millones que se les dio a los inversores el mes pasado. Según el vocero de OpenAI, ese dato no era correcto. (El Financial Times fue el primero en informar sobre la discrepancia.)

La revisión hundió a las acciones de IA. Los papeles de Nvidia, Oracle y Microsoft cayeron el jueves tras la noticia.

Esto pone de relieve la interconexión, y la posible fragilidad, del boom de la IA, cuya suerte depende en buena medida del éxito continuo de OpenAI y Anthropic.

También subraya los riesgos de basar decisiones de inversión en medidas de ingresos pro forma. Los inversores recurren cada vez más a datos de empresas como la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower y la plataforma de facturación Ramp para armar sus propios modelos financieros.

Pero esos esfuerzos también pueden generar grandes discrepancias entre la percepción pública y la realidad.

Y además están las dudas sobre la seguridad. Jacob Coxon, un ex investigador de Anthropic que desde entonces acusó a los principales laboratorios de no tomarse la seguridad lo suficientemente en serio, encendió un nuevo debate en la industria.

Dijo recientemente en el PBD Podcast que está “90 por ciento” seguro de que China tiene espías dentro de Anthropic y OpenAI.

Su afirmación llega en medio de la intensa rivalidad en IA entre Estados Unidos y China. Cabe recordar que el presidente Trump desestimó los pedidos de regular más estrictamente a las empresas estadounidenses de IA y las instó a innovar más rápido para mantenerse por delante de sus rivales chinos.

Es probable que Anthropic y OpenAI rechacen los dichos de Coxon.

Anthropic examina minuciosamente a su personal, restringe el acceso a tecnologías importantes y monitorea la actividad sospechosa de sus empleados, según una persona con conocimiento de la compañía que no estaba autorizada a hablar públicamente. Anthropic no cree que haya pruebas que respalden la afirmación de Coxon, agregó esa persona.

OpenAI rediseñó sus procesos de seguridad el verano pasado, después de que surgieran denuncias de que rivales chinos como DeepSeek copiaban sus modelos. Eso incluyó mayores restricciones al acceso de los empleados a nuevos modelos y productos, y acceso con huella digital a áreas sensibles de las oficinas. La compañía también examina a sus trabajadores durante toda su permanencia, desde que se postulan hasta que se van, según una persona con conocimiento de los protocolos que no estaba autorizada a hablar públicamente.

Tres ex empleados de seguridad de OpenAI dijeron que los habían despedido por “priorizar la seguridad por sobre los intereses de corto plazo de OpenAI como corporación”.

Otras noticias de IA:

Tres ex empleados de seguridad de OpenAI dijeron que los habían despedido por “priorizar la seguridad por sobre los intereses de corto plazo de OpenAI como corporación”.

SoftBank busca, según se informó, hasta 100.000 millones de dólares de inversores de Medio Oriente para financiar más apuestas en IA, según el FT, que cita fuentes anónimas.

Cómo el temor a una start-up de rápido crecimiento, Instinct, que creó un agente de IA, empujó a Meta a lanzar rápidamente Muse, un producto competidor.

Qué está pasando

Las tasas de interés altas frenan la compra de viviendas en EE.UU. Los efectos en cadena del costo del crédito empiezan a notarse: la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió a 7,4%, la más alta desde noviembre de 2023. Las ventas de viviendas existentes cayeron 1,2% interanual en agosto, una baja que los economistas de Zillow esperan que se amplíe a 3,5% en el cuarto trimestre. Algunos compradores usan las tasas altas como argumento para exigir rebajas de precio.

El petróleo sube por nuevos ataques en Medio Oriente. El Brent, el crudo de referencia internacional, cotizaba alrededor de 103 dólares el viernes tras ataques a petroleros cerca de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, se atribuyeron ataques mortales contra el aeropuerto de Riad que provocaron la cancelación de decenas de vuelos.

Goldman Sachs prepara un pago millonario para sus principales ejecutivos. Unos 20 directivos del gigante de Wall Street recibirían premios en acciones por más de 500 millones de dólares en conjunto, bajo el llamado Shareholder Value Creation Award (Premio a la Creación de Valor para los Accionistas), según informó Bloomberg, que cita fuentes anónimas. (Se espera que David Solomon, director ejecutivo de Goldman, cobre unos 100 millones.) Los bonos llegan después de que el banco marcara un récord en Wall Street en ingresos por trading de acciones.

Joe Rogan firma un nuevo contrato millonario con Spotify. El conductor de podcasts renovó su contrato con la plataforma de streaming por unos 250 millones de dólares, informó The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas. El programa de Rogan sigue siendo el podcast más popular de EE.UU.; se había sumado a Spotify en 2020 con un contrato de 100 millones.

Las versiones de fusiones y adquisiciones le provocan acidez a los inversores de Starbucks

Las acciones de la cadena de comida rápida Chipotle se dispararon el jueves tras un informe según el cual recibió interés de compra de una fuente inesperada: Starbucks.

Una combinación de ambas sería la mayor adquisición de la historia del sector gastronómico. (El valor de mercado de Chipotle ronda los 41.000 millones de dólares.) Pero la perspectiva de un movimiento así generó un fuerte escrutinio en Wall Street.

La noticia: Starbucks exploró comprar Chipotle, incluso trabajando con asesores en una oferta en los últimos meses, según The Financial Times, que cita fuentes anónimas.

Semafor había informado antes que Chipotle contrató bancos para defenderse de una posible oferta de compra o de una campaña de un inversor activista, y que en Wall Street se especulaba con que Starbucks iría por la cadena de burritos.

El informe del FT llevó las acciones de Chipotle a subir 6% el jueves; acumulaban una caída de alrededor de 20% en el año. Las acciones de Starbucks cayeron al principio hasta 6,7% antes de recuperarse.

Vale notar: Brian Niccol, director ejecutivo de Starbucks desde hace seis meses, llegó desde Chipotle y todavía vive en Newport Beach, California, sede de la cadena de comida mexicana.

¿Qué tan receptivos son los inversores y los directorios a las grandes operaciones de fusiones y adquisiciones? En el primer semestre del año seguían interesados: el valor de los acuerdos anunciados en ese período alcanzó los u$s2,77 billones, 48% más que un año antes. Casi la mitad provino de transacciones valuadas en u$s10.000 millones o más.

Los operadores de acuerdos dicen que las empresas siguen buscando formas de crecer y que, a veces, las fusiones y adquisiciones son la única manera. Pero el aumento del costo del endeudamiento empieza a pesar sobre la actividad de fusiones, a juzgar por lo ocurrido en el tercer trimestre.

¿Qué lograría un acuerdo? Mientras Semafor especulaba con que una unión permitiría a las compañías combinar sus operaciones inmobiliarias y administrativas, los analistas se mostraron escépticos. Sharon Zackfia, analista del banco de inversión William Blair, dijo que el potencial acuerdo no tendría “sinergias de ingresos evidentes”.

Ir por Chipotle podría agravar la preocupación de los inversores de que Starbucks tiene un potencial de crecimiento limitado, agregó, y que el esfuerzo de recuperación de la cadena de café bajo Niccol podría estar perdiendo impulso.

Las perspectivas de una oferta son inciertas. Starbucks dijo en un comunicado: “Nuestro equipo está totalmente concentrado en ejecutar nuestra estrategia Back to Starbucks”.

“Esto va a sonar muy loco, pero veo un camino para que SpaceX valga órdenes de magnitud más que la actual economía de la Tierra.”

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, al pronosticar un enorme aumento en la valuación de su empresa de cohetes e inteligencia artificial, poco después de que cerrara un acuerdo de u$s8.000 millones para comprar espectro inalámbrico.

Las acciones de las tres grandes empresas de telecomunicaciones de EE.UU. (T-Mobile US, Verizon y AT&T) se desplomaron con fuerza en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras la noticia.

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, al pronosticar un enorme aumento en la valuación de su empresa de cohetes e inteligencia artificial, poco después de que cerrara un acuerdo de u$s8.000 millones para comprar espectro inalámbrico.

Charlando de IA con el CEO de McKinsey

En esta sección recurrente, le preguntamos a un líder cómo usa la inteligencia artificial. Esta semana, Bob Sternfels, que dirige la consultora McKinsey, le contó a Sarah Kessler por qué la firma está contratando más asociados junior que trabajaron en comercios minoristas cuando eran adolescentes. La entrevista fue condensada y editada.

¿Cómo usa usted personalmente la IA?

Hace unos seis meses me propuse reservar una hora por semana para aprender sobre IA. Tuve todo tipo de maestros, desde nuestros tecnólogos más avanzados hasta, hace poco, tres analistas de negocios recién ingresados con los que me reuní en una de nuestras oficinas.

Uno de los agentes que armé se llama Contra. Cada charla que voy a dar se la paso a Contra y le digo: ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Cuál es el argumento contrario?

¿Cómo cambió la IA su negocio?

Estamos equipando a todos nuestros consultores con un montón de herramientas. Los hace mucho más rápidos.

Uno de los mayores problemas que enfrento es cómo lograr que los más veteranos, los socios y socios sénior, entiendan que sus equipos ahora tienen herramientas que nosotros nunca tuvimos.

¿Cambió la IA las habilidades que buscan al contratar?

Queremos gente más buena para la creatividad novedosa. Empezamos a ampliar los perfiles de títulos que miramos, en arte, música, historia. Tenemos una prueba de resolución de problemas novedosos, y a algunos de esos títulos les va mejor.

También buscamos la capacidad de aprender cosas nuevas, en lugar de simplemente dominar la materia que se estudió. Por eso creamos simulaciones en las que es imposible tener reconocimiento de patrones. Y miramos qué tan bien captás las pistas a lo largo del camino y aprendés. Lo que encontramos es que no hay correlación con el tipo de título.

¿Qué tipo de experiencia importa?

Hay un mayor valor en trabajar con otras personas. ¿Tuviste éxito en un deporte de equipo en algún momento? Esa es una señal.

La otra señal que me encantó es esta: si trabajaste en un comercio minorista de adolescente, resulta que no tenés autoridad por el cargo. Tenés que lidiar con la gente. Es una habilidad muy buena para tener más adelante en la vida.

Lectura rápida

Operaciones

Firmus, un operador australiano de centros de datos respaldado por Nvidia, retiró sus planes de salir a bolsa por la volatilidad del mercado; según se informó, podría reunir u$s3.000 millones de inversores privados. (FT, Bloomberg)

Apple reemplazaría a su jefe de fusiones y adquisiciones, Adrian Perica, por Steve Smith, lugarteniente de larga data de su nuevo director ejecutivo, John Ternus. (Bloomberg)

Política, políticas públicas y regulación

Microsoft fue suspendida del programa de visas H-1B para trabajadores extranjeros calificados, luego de lo que el vicepresidente JD Vance describió como un abuso del sistema. (NYT)

Por qué los inversores están preocupados por una posible crisis de deuda en Francia. (NYT)

American Express recibió una multa de 350 millones de dólares de la Oficina del Contralor de la Moneda por lo que el regulador calificó de “deficiencias críticas” en su programa antilavado de dinero. (FT)

Lo mejor del resto

John Urschel jugó alguna vez en los Baltimore Ravens. Ahora es profesor en carrera de titularización en el MIT y quizás haya logrado un gran avance en matemática. (WaPo)

“Los pilotos rebeldes son una amenaza creciente para la seguridad, y nadie sabe cómo frenarlos” (WSJ)

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