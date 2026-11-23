El piloto argentino fue reconocido por una pasajera mientras abordaba un avión con su casco de competición. Las imágenes se viralizaron en redes sociales después de su destacada actuación con Alpine.

Franco Colapinto volvió a convertirse en protagonista fuera de las pistas. Después de conseguir uno de sus mejores resultados en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Las Vegas, el argentino fue filmado mientras viajaba en un avión comercial, en clase económica y con su casco de competición en la mano.

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El piloto de Alpine, de 23 años, finalizó sexto en la carrera disputada durante la madrugada del domingo y sumó ocho puntos para la escudería francesa. Sin embargo, pocas horas después, una situación cotidiana llamó la atención de los fanáticos y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Una pasajera lo reconoció mientras esperaba para abordar un vuelo y decidió compartir el encuentro mediante un video. En las imágenes se observa al corredor argentino haciendo la fila junto al resto de los viajeros, vestido con ropa deportiva, una mochila y el casco que había utilizado durante la competencia.

“Primera en mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto” , escribió la mujer en la publicación que despertó numerosas reacciones.

La joven también difundió imágenes del interior del avión, donde se puede ver a Colapinto acomodando sus pertenencias en el compartimiento superior antes de ocupar su asiento junto a la ventanilla.

El piloto llevaba auriculares y mantenía el casco sobre sus rodillas, un detalle que generó comentarios entre los usuarios.

El curioso inconveniente que tuvo Colapinto con su casco

Según relató la misma pasajera, el argentino también habría protagonizado una situación particular durante los controles previos al embarque.

La joven publicó una fotografía en la que se observa a Colapinto con el casco colocado mientras revisaba sus pertenencias y aseguró que el personal del aeropuerto le había pedido que se lo pusiera porque lo llevaba como un elemento adicional de equipaje.

“Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un ‘tercer equipaje’”, escribió la usuaria.

Aunque el episodio fue presentado con humor en las redes sociales, no es la primera vez que el corredor argentino sorprende a otros pasajeros al elegir vuelos comerciales de clase económica.

En julio de 2025, antes del Gran Premio de Hungría, Colapinto había sido reconocido durante un viaje de la aerolínea de bajo costo Wizz Air, que conectaba Barcelona con Budapest.

En aquella oportunidad también vestía ropa deportiva y llevaba auriculares, intentando pasar inadvertido entre los pasajeros.

La situación contrastó con otra experiencia que el propio piloto había relatado tiempo antes: su primer vuelo privado junto a Lewis Hamilton, después de asistir a la presentación de la película F1.

El siete veces campeón del mundo lo había invitado a viajar desde Nueva York hasta Londres, una experiencia que Colapinto describió como uno de los momentos más especiales de su vida.

“Fue una experiencia muy especial y única. Lewis es un gran tipo y simplemente tuve el mejor vuelo de mi vida con él”, había expresado el argentino.

Ahora, tras su destacada actuación en Las Vegas, Colapinto volvió a llamar la atención por una escena alejada de los lujos que suelen asociarse con la máxima categoría del automovilismo.

Su viaje en clase turista, con el casco en la mano, se convirtió en una de las imágenes más comentadas por sus seguidores, apenas unas horas después de sumar puntos importantes para Alpine.