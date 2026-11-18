Los exintegrantes de OpenAI crearon la compañía en 2021 y hoy podrían alcanzar fortunas superiores a los u$s18.500 millones cada uno.

Anthropic , la compañía creadora de la inteligencia artificial Claude , se prepara para dar el salto al mercado bursátil estadounidense y podría convertir a sus siete fundadores en multimillonarios. La empresa, que alcanzó una valuación superior al billón de dólares en apenas cinco años, fue creada por exempleados de OpenAI.

La salida a bolsa contempla una oferta de acciones a un precio de entre u$s70 y u$s78 por unidad. Si se concreta al valor más alto previsto, las participaciones de cada uno de los fundadores alcanzarían al menos los u$s18.500 millones . Los protagonistas de esta historia tienen entre 34 y 43 años y abandonaron OpenAI en 2021 para desarrollar su propio proyecto tecnológico.

Detrás del crecimiento de Anthropic hay siete profesionales que dejaron OpenAI para emprender un proyecto propio y hoy ocupan puestos clave en el desarrollo y la conducción de la compañía.

Dario Amodei , de 43 años, es el director ejecutivo de Anthropic y uno de los principales impulsores de su creación. Antes de fundar la compañía trabajó en OpenAI, Google y Baidu, la tecnológica china. Su salida de la empresa que lanzó ChatGPT estuvo vinculada a sus preocupaciones por la posibilidad de que la búsqueda de ganancias económicas desplazara las cuestiones relacionadas con la seguridad de la inteligencia artificial.

Estudió Física en Princeton y Stanford, aunque luego orientó su formación hacia la biología y las ciencias biomédicas, tras la muerte de su padre por hepatitis C. Durante su infancia en San Francisco se destacó tanto por su rendimiento académico como por su velocidad en el atletismo y su interés por cuestiones filosóficas y tecnológicas.

Dario Amodei: El director ejecutivo de Anthropic fue uno de los impulsores de la salida de OpenAI y la creación de la compañía en 2021.

Daniela Amodei, la hermana que también dejó OpenAI

Daniela Amodei, de 39 años, siguió los pasos de su hermano y se sumó al proyecto después de abandonar OpenAI. Actualmente es la presidenta de Anthropic y coordina el equipo ejecutivo, además de supervisar áreas como investigación, ingeniería, producto, gobernanza y comercialización.

Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz y trabajó para el representante demócrata Matt Cartwright. También pasó por la plataforma de servicios financieros Stripe, donde se desempeñó como jefa de operaciones de riesgo. Su vínculo con Dario fue clave para el desarrollo de la compañía desde sus comienzos.

Daniela Amodei: La presidenta de Anthropic acompañó a su hermano Dario en la fundación de la empresa y hoy coordina el equipo ejecutivo.

Tom Brown, el responsable de los recursos informáticos

Tom Brown, de 39 años, es el director de informática de Anthropic y tiene a su cargo la administración y protección de los recursos computacionales de la empresa. Antes de sumarse al emprendimiento, lideró el proyecto de ingeniería GPT-3 en OpenAI y trabajó en Google DeepMind.

Su recorrido también incluye una experiencia empresarial propia. Brown cofundó Grouper, una aplicación pensada para organizar encuentros entre grupos de amigos. Además, manifestó su respaldo a la postura de Donald Trump sobre los centros de datos, a los que definió como "una enorme fuente de prosperidad".

Jack Clark, el único fundador británico

Jack Clark, de 37 años, es el único integrante del grupo que no nació en Norteamérica. Es oriundo de Brighton, Reino Unido, y estudió Literatura Inglesa y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia. Antes de ingresar al mundo de la inteligencia artificial trabajó como periodista especializado en tecnología para medios como ZDNet UK, The Register y Bloomberg.

Luego se incorporó a OpenAI, donde comenzó en el área de comunicaciones y llegó a ocupar el puesto de director de políticas. En Anthropic es director de beneficio público y también está al frente del instituto de investigación sobre inteligencia artificial de la compañía.

Jack Clark: El británico trabajó como periodista especializado en tecnología antes de sumarse a OpenAI y luego participar en la creación de Anthropic.

Jared Kaplan, el científico detrás de los modelos de IA

Jared Kaplan, de 42 años, es el director científico de Anthropic y lidera el departamento de investigación técnica. Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Harvard y también trabaja como profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore.

Su investigación sobre las llamadas leyes de escala permitió describir patrones matemáticos que muestran cómo los modelos de inteligencia artificial pueden mejorar su consistencia a medida que aumentan su tamaño y los datos utilizados para entrenarlos. Ese trabajo ayudó a establecer un marco para anticipar el comportamiento de estos sistemas.

Chris Olah, el especialista en interpretabilidad

Chris Olah, de 34 años, se especializa en la interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial, un área centrada en comprender cómo funcionan y cómo interactúan sus componentes. Antes de incorporarse a Anthropic dirigió investigaciones sobre esta temática en OpenAI y trabajó como científico investigador en Google Brain.

El canadiense dejó la Universidad de Toronto antes de completar sus estudios, pero luego obtuvo una beca Thiel de u$s 100.000, destinada a jóvenes con talento que buscan desarrollar investigaciones sin necesidad de terminar una carrera universitaria. Según The New York Times, durante el último año también organizó encuentros con referentes religiosos para explorar los vínculos entre la moralidad y la inteligencia artificial.

Chris Olah: El investigador canadiense se dedica a estudiar cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial y cómo interactúan sus componentes.

Sam McCandlish, el arquitecto jefe de Anthropic

Sam McCandlish, de 36 años, mantiene un perfil más reservado que los otros fundadores, aunque ocupa un lugar central en la estructura de la compañía. Es el arquitecto jefe de Anthropic y participa en el diseño y la implementación de políticas destinadas a reducir los riesgos asociados a la inteligencia artificial.

Tiene un doctorado en Física por la Universidad de Stanford y una licenciatura en Matemáticas y Física por la Universidad de Brandeis, cerca de Boston. Antes de fundar Anthropic trabajó en el área de seguridad de OpenAI. Tras la salida a bolsa, su participación también rondaría el 1,6% de la empresa, lo que podría convertirlo en otro de los grandes beneficiarios económicos de su crecimiento.

Amazon y Google concentrarán el 28,4% de Anthropic tras su salida a bolsa

La desarrolladora de inteligencia artificial Anthropic, creadora del asistente Claude, reveló cómo quedará distribuida su estructura accionaria después de su salida a bolsa. Según la documentación presentada, Amazon tendrá el 14,7% de la compañía y Google alcanzará el 13,7%, por lo que ambas firmas concentrarán en conjunto el 28,4% del capital.

Anthropic prepara su salida de la bolsa. Imagen generada con IA

Amazon podría ampliar todavía más su participación. La compañía ya realizó inversiones multimillonarias en Anthropic durante 2023 y 2024, que le otorgaron instrumentos convertibles en acciones. Si decidiera transformar la totalidad de esos títulos pendientes, su porcentaje podría llegar al 23,8%. Por su parte, Google acordó adquirir u$s10.000 millones en acciones sin derecho a voto, dentro de una colocación privada que forma parte de la operación.

El financiamiento también incluye a otros gigantes tecnológicos, como Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron y TSMC Partners, que participarán de una inversión conjunta de u$s26.000 millones. Google y Nvidia aportarán u$s 10.000 millones cada una. Además de su participación accionaria, Amazon obtendrá beneficios comerciales a través de Amazon Web Services (AWS), ya que Anthropic se comprometió a destinar más de u$s100.000 millones durante la próxima década a contratar sus servicios de infraestructura en la nube.