La empresa de Cupertino busca acelerar su estrategia en inteligencia artificial, mientras endurece los permisos para que herramientas de terceros controlen sus dispositivos. El lanzamiento estaría previsto para fines de 2027.

Archivo. De la mano de Ternus, Apple busca competir con su propio agente de IA.

Apple avanza en el desarrollo de un agente autónomo de inteligencia artificial capaz de realizar tareas en nombre de los usuarios. La compañía busca ingresar en un segmento que crece con rapidez y en el que ya compiten OpenAI, Meta y Anthropic , entre otras empresas tecnológicas.

Los planes quedaron expuestos en una serie de búsquedas laborales publicadas esta semana en el sitio oficial de la compañía, según informó Bloomberg. En una de ellas, Apple busca un director sénior de ingeniería para liderar el desarrollo de un asistente de IA proactivo y autónomo. Entre sus capacidades, el sistema podrá escribir código, navegar por Internet, controlar aplicaciones y operar dispositivos por cuenta del usuario.

La iniciativa se inscribe en una carrera cada vez más competitiva por desarrollar agentes capaces de ejecutar acciones sin que las personas deban intervenir en cada paso . En los últimos meses, herramientas como Muse , de Meta, ganaron visibilidad por sus funciones para gestionar reservas en restaurantes, organizar viajes y elaborar resúmenes de noticias. También se multiplicaron las soluciones que permiten a la inteligencia artificial controlar computadoras Mac y desarrollar software.

La competencia también se intensificó en otros frentes. Anthropic amplió recientemente las pruebas de su agente Duet, mientras que OpenAI extendió las capacidades de Dots. Google, por su parte, renovó esta semana su herramienta, ahora denominada Tasks . Al igual que Grok Bot, de Elon Musk, el agente de Google puede realizar llamadas telefónicas en nombre de los usuarios, además de ofrecer otras funciones habituales de este tipo de asistentes.

La disputa también se refleja en las tiendas de aplicaciones. El jueves, Muse ocupaba el segundo puesto entre las aplicaciones gratuitas de la App Store de Apple, detrás de TikTok. Por su parte, ChatGPT y Claude también figuraban entre las cinco más descargadas.

La expectativa por el desarrollo de Apple

Una de las ofertas laborales relevadas por Bloomberg describe el objetivo de la búsqueda de la compañía: “Imagine un agente de IA capaz de utilizar un ordenador tal y como lo haría una persona competente”. A continuación, detalla algunas de sus funciones: “Navega por la web, trabaja con distintas aplicaciones, ejecuta comandos, escribe y depura código, y llama a servicios, además de elegir la herramienta adecuada para cada paso. Hace todo esto de forma privada y con el nivel de perfección que la gente espera de Apple”.

Archivo. De la mano de Ternus, Apple busca competir con Anthropic, OpenAI y Google.

La publicación señala que la compañía ya cuenta con un equipo que está sentando “las bases para ese futuro” y busca que el nuevo responsable pueda “hacerlo realidad”.

El proyecto también se enmarca en un cambio de enfoque dentro de la conducción de Apple. Su nuevo CEO, John Ternus, viene presionando al responsable de ingeniería de software, Craig Federighi, para acelerar el desarrollo de inteligencia artificial y adoptar una estrategia más ambiciosa. La creación de un agente autónomo aparece como una de las piezas centrales de ese objetivo.

Otra de las búsquedas describe el tipo de tecnología que la empresa pretende desarrollar: “Las personas ya realizan su trabajo más valioso moviéndose con fluidez entre herramientas: un navegador, un documento, un terminal, un editor, un servicio. Estamos creando agentes de IA que puedan hacer lo mismo”.

En esa línea, Apple busca avanzar con sistemas capaces de “planificar y llevar a cabo tareas de varios pasos” en distintas aplicaciones, navegadores, líneas de comandos, entornos de programación e interfaces de programación de aplicaciones (API). También deberán poder “coordinar subagentes especializados a lo largo del proceso”.

Las ofertas hacen referencia, además, al desarrollo de “agentes informáticos de uso general”, una tecnología que permite a herramientas como ChatGPT y Muse controlar una computadora Mac. Google Gemini incorporó esa capacidad el jueves por la mañana.

La privacidad, uno de los ejes del desarrollo

La seguridad y la protección de los datos aparecen como otros componentes centrales del proyecto. Apple sostiene que estas condiciones deben incorporarse desde el diseño del sistema, especialmente porque los agentes tendrán capacidad para ejecutar código, utilizar credenciales y realizar acciones en nombre de los usuarios.

“Los agentes que pueden ejecutar código, utilizar credenciales y actuar en nombre de un usuario necesitan modelos de permisos sólidos, entornos aislados y transparencia”, señala otra de las publicaciones.

Los entornos aislados, también conocidos como sandbox, permiten probar y ejecutar programas sin que puedan acceder libremente a otras partes del sistema operativo, redes externas o Internet.

Sin embargo, mientras desarrolla su propia herramienta, Apple también introdujo restricciones para limitar el acceso de agentes de terceros al control de sus computadoras. En la versión beta de macOS 27.3, incorporó nuevas pantallas de advertencia que buscan que los usuarios reconsideren la concesión de permisos a estos sistemas.

Con la actualización, quienes utilizan ChatGPT deben completar 14 pasos para habilitar la compatibilidad con herramientas de terceros que permiten controlar la computadora, frente a los cuatro que se requerían anteriormente.

Apple presentó los cambios como una medida para proteger a sus clientes. No obstante, algunas compañías de inteligencia artificial y usuarios interpretaron las nuevas restricciones como un intento de limitar el avance de sus competidores.