Scott Bessent reclamó respuestas a la compañía y busca determinar quién estaba a cargo del cumplimiento normativo durante los hechos investigados.

El gobierno de Estados Unidos reclamó explicaciones a Nvidia por sus operaciones comerciales con China y la salida de Jensen Huang.

El gobierno de Estados Unidos exigió explicaciones a Nvidia por las operaciones comerciales con China y las circunstancias que rodearon la salida de su fundador, Jensen Huang, en medio de una investigación por presuntos vínculos con el espionaje chino. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamó respuestas a la conducción de la compañía y pidió identificar a los responsables de supervisar el cumplimiento normativo.

“ Debe actuar con rapidez en este asunto porque queremos saber cuál era la cultura ”, sostuvo el funcionario. Según explicó, las autoridades estadounidenses ya se comunicaron con distintos niveles de la empresa para reconstruir lo sucedido y determinar hasta dónde llegaba el conocimiento de los hechos dentro de su estructura.

Bessent confirmó en una entrevista a CBS que los contactos incluyeron a integrantes de la gerencia interina, directivos y representantes legales de la compañía: “Nos hemos puesto en contacto con la gerencia interina, con los directores principales, con sus abogados, y necesitamos respuestas” , señaló.

El secretario del Tesoro explicó que el consejo de administración trabaja para esclarecer el episodio y manifestó su expectativa de recibir explicaciones detalladas. La investigación apunta especialmente a determinar quién estaba a cargo del área de cumplimiento normativo cuando ocurrieron los hechos vinculados con Huang.

“Necesitamos averiguar quién era el responsable del cumplimiento normativo”, afirmó Bessent. También planteó interrogantes sobre el alcance de la información que manejaban los distintos niveles jerárquicos de la compañía y si la situación había llegado hasta sus principales autoridades.

Scott Bessent pidió identificar a los responsables de supervisar el cumplimiento normativo dentro de la compañía.

“Veremos qué nivel de la empresa estaba al tanto de esto. ¿Estaban los niveles inferiores? ¿Estaba el nivel intermedio? ¿Llegó hasta la alta dirección?”, preguntó el funcionario.

Consultado sobre la posibilidad de que Huang regrese a Nvidia, una alternativa que Donald Trump había mencionado el viernes al expresar su deseo de que el empresario se disculpara y volviera a la compañía, Bessent evitó adelantar una posición. Consideró que primero es necesario establecer las responsabilidades individuales. “Tenemos que ver quién es el responsable final”, agregó.

La salida de Jensen Huang y las sospechas de espionaje

La renuncia del fundador de Nvidia se produjo después de que trascendieran informes sobre su relación con una mujer sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de ser una espía china. A esa situación se sumó la revelación de una aventura extramatrimonial con una ejecutiva de la propia compañía.

El escándalo tuvo consecuencias que excedieron el ámbito corporativo. El caso derivó en investigaciones de organismos reguladores estadounidenses y del FBI, además de iniciativas impulsadas desde el Congreso. En paralelo, Nvidia puso en marcha una revisión interna y un grupo de inversores presentó una propuesta de demanda colectiva relacionada con el episodio.

El presidente del consejo de administración de la empresa, Harvey Jones, confirmó que Nvidia no volverá a contratar a Huang, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de su estructura directiva.

Alice Huang quedó bajo la lupa de los servicios de inteligencia estadounidenses por sus presuntos vínculos con una red de espionaje chino.

La disputa tecnológica entre Washington y Pekín

El caso también quedó atravesado por la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Días después de la salida de Huang, la administración de Trump emitió una nueva normativa para restringir el acceso chino a chips avanzados de inteligencia artificial fabricados por compañías como Nvidia.

La medida profundizó los controles existentes sobre la comercialización de semiconductores de última generación y se conoció antes del viaje previsto de Trump a China para reunirse con el presidente Xi Jinping.

Nvidia ocupa un lugar central en esta disputa por su posición como fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPU), componentes fundamentales para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Por eso, las investigaciones sobre la compañía y las restricciones comerciales forman parte de un escenario más amplio de competencia tecnológica entre Washington y Pekín.