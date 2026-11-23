River, Independiente y Rosario Central ya conocen a sus rivales en cuartos de final. La definición de los octavos continuará con dos encuentros decisivos que terminarán de completar el cuadro.

El Torneo Clausura 2026 comienza a definir a sus principales candidatos al título. Con seis encuentros de octavos de final disputados, ya están confirmados tres cruces de cuartos de final , mientras que otros dos partidos determinarán los últimos clasificados a la siguiente instancia.

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River, Independiente, Vélez, Instituto, Rosario Central y Barracas Central son los seis equipos que aseguraron su continuidad en el campeonato. Ahora, todas las miradas estarán puestas en los compromisos restantes, que completarán el cuadro de los ocho mejores.

Uno de los protagonistas de la jornada fue River , que consiguió una victoria por 3-1 frente a Lanús y avanzó a cuartos de final. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio deberá enfrentar a Instituto de Córdoba , que eliminó a Huracán tras imponerse por 2-1.

El encuentro se disputará en Córdoba , debido a que la Gloria terminó mejor ubicada en la fase de grupos y contará con la ventaja de la localía.

Otro de los cruces confirmados tendrá como protagonistas a Vélez e Independiente . El Fortín logró su clasificación después de igualar 2-2 con Belgrano y superar al conjunto cordobés por 3-1 en la definición por penales.

Otro de los cruces confirmados tendrá como protagonistas a Vélez e Independiente. El Fortín logró su clasificación después de igualar 2-2 con Belgrano y superar al conjunto cordobés por 3-1 en la definición por penales.

Por su parte, el Rojo consiguió una importante victoria como visitante frente a Argentinos Juniors. Con dos goles de Maxi Meza, se impuso por 2-1 en La Paternal y aseguró su lugar entre los ocho mejores. El enfrentamiento se jugará en Liniers.

La tercera llave definida será entre Rosario Central y Barracas Central. El Canalla derrotó 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que Barracas eliminó a Defensa y Justicia con un triunfo por 1-0. El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito.

Los cruces confirmados y los dos partidos que faltan

Con estos resultados, los cuartos de final del Torneo Clausura presentan tres enfrentamientos confirmados:

Instituto vs. River , en Córdoba.

Vélez vs. Independiente , en Liniers.

Rosario Central vs. Barracas Central , en Rosario.

Cuarto cruce: se definirá entre los ganadores de Boca-Independiente Rivadavia y Gimnasia LP-Newell's.

Para completar los octavos de final todavía deben disputarse dos compromisos.

El primero será este lunes 23 de noviembre, desde las 17, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba a Newell's. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez.

La última clasificación se resolverá el miércoles 25 de noviembre, a las 21, cuando Boca enfrente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será transmitido por ESPN Premium.

De esta manera, el Clausura conocerá a sus ocho clasificados una vez finalizado el encuentro en La Bombonera.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales se desarrollarán entre el 5 y el 6 de diciembre.

La final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

En cuanto al sistema de definición, si un encuentro termina igualado después de los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste la igualdad, el clasificado se resolverá mediante una tanda de penales.

Con seis equipos clasificados y dos lugares todavía disponibles, el Torneo Clausura entra en su etapa decisiva, con River, Boca y los principales protagonistas del fútbol argentino buscando avanzar hacia la definición del campeonato.