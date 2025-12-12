Las grandes empresas farmacéuticas luchan por el mercado de la pérdida de peso de u$s150.000 millones

Fuera de los gigantes como Eli Lilly y Novo Nordisk, empresas farmacéuticas como Pfizer ingresaron al sector adquiriendo biotecnológicas.

Este sector evolucionó rápidamente desde los actuales medicamentos inyectables hasta una nueva generación de fármacos que prometen dosis orales, mayor eficacia y mejor tolerabilidad.

El mercado global de medicamentos para la obesidad está experimentando una carrera frenética entre las grandes farmacéuticas y startups biotecnológicas para capturar una parte de lo que se proyecta será un negocio de hasta u$s150.000 millones anuales en la próxima década .

La rivalidad entre ambas empresas elevó el interés de inversores, pacientes y competidores por igual, transformando la lucha contra la obesidad en uno de los campos más rentables de la industria farmacéutica.

Novo Nordisk, el laboratorio danés que popularizó tratamientos como Wegovy y Ozempic (semaglutida) , continúa expandiendo su portafolio con fármacos experimentales como amycretin y CagriSema , diseñados para ofrecer mejores resultados y nuevas formas de administración.

En estudios intermedios, amycretin logró hasta un 14,5% de pérdida de peso en pacientes con diabetes tipo 2, con efectos secundarios mayormente leves a moderados.

La inyección CagriSema, una combinación de semaglutida con otro péptido que potencia la pérdida de peso, mostró resultados más modestos de lo esperado en ensayos recientes, aunque aún está en camino de solicitar aprobación regulatoria a principios de 2026.

Eli Lilly, por su parte, vio cómo su tratamiento contra la obesidad impulsó su valoración bursátil hasta superar el billón de dólares, una señal del enorme impacto económico de estos medicamentos.

La compañía también avanza en ensayos con nuevas moléculas y estrategias terapéuticas, incluyendo fármacos que podrían ofrecer beneficios adicionales sobre la eficacia.

Eli Lilly es una de las grandes empresas farmacéuticas que lucha contra la obesidad mediante sus medicamentos.

Nuevos jugadores farmacéuticos y formatos orales

Fuera de los gigantes tradicionales, compañías como Pfizer ingresaron al sector adquiriendo biotecnológicas con drogas prometedoras.

Tras comprar la firma Metsera, Pfizer obtuvo acceso a tratamientos en desarrollo como MET-097i, una terapia de GLP-1 de administración mensual que en ensayos intermedios logró pérdidas de peso de alrededor del 14% tras 28 semanas de tratamiento.

Este enfoque representa una tendencia clave: la búsqueda de formatos orales o de administración menos frecuente, que podrían aumentar la comodidad del paciente y ampliar la base de consumidores más allá de quienes están dispuestos a recibir inyecciones semanales.

Adicionalmente, otras empresas emergentes y de biotecnología están explorando mecanismos novedosos o tratamientos complementarios a los GLP-1 tradicionales.

Por ejemplo, se están desarrollando terapias que actúan sobre diferentes vías hormonales o metabólicas, así como innovaciones basadas en ARN y estrategias dirigidas a la grasa corporal específica. Estas alternativas podrían competir directamente con los medicamentos líderes cuando logren avanzar en ensayos clínicos.

A pesar del entusiasmo, el camino no está exento de desafíos. Algunos candidatos tuvieron resultados mixtos en ensayos, y los reguladores requieren datos robustos de seguridad y eficacia antes de aprobar nuevos tratamientos.

Además, el aumento de versiones genéricas y copias de medicamentos, especialmente en mercados emergentes, podría presionar los precios y alterar la dinámica competitiva a nivel mundial.