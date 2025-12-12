Bitcoin alcanza los u$s92.000 pero no aprovecha el impulso tras la decisión de la Fed sobre las tasas + Seguir en









Asimismo, tanto la principal criptodivisa como Ethereum esperan un vencimiento que puede definir los próximos pasos del mercado.

Bitcoin intenta repuntar luego del anuncio de la Fed Pixabay

El mercado de las criptomonedas opera con ligeras subas en la jornada del viernes. Acorde a la información de Binance, Bitcoin (BTC) repunta 2,3% hacia los u$s92.389 y se mantiene dentro de sus rangos recientes de negociación. Mientras tanto, Ethereum (ETH) aumenta 1,2% y se posiciona en u$s3.234.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La altcoins mantienen esta tendencia, aunque algunas muestran mayor volatilidad. Tal es el caso de Solana (Sol), que muestra un crecimiento del 5,7%, mientras otras anotan tímidas subas, como BNB, con 2%, y Ripple (XRP), con 1,2%.

La Fed marca cautela y Bitcoin evita el desplome A pesar de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos haya aplicado un recorte de 25 puntos básicos como se había anticipado, el mensaje detrás de la decisión fue de cautela de cara al 2026. Al mismo tiempo, la incertidumbre macroeconómica no plantea un escenario claro, lo cual afecta a los activos de riesgo, entre ellos, Bitcoin.

En ese sentido, a pesar de que el tono fue favorable para las criptodivisas, los analistas sugieren que no provocó el impulso necesario como para que la principal criptomoneda rompa el techo de la banda, que oscila entre u$s88.000 a u$s93.000.

Al mismo tiempo, Bitcoin y Ethereum van a ver vencer opciones por un valor de u$s4.500 millones, por lo que se cierran coberturas, se renuevan estrategias o se abandonan posiciones que ya no tienen sentido en un período corto de tiempo.

Temas Bitcoin

Criptomonedas