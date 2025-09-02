Las cuatro recomendaciones para bajar de peso de manera sencilla, según un epidemiólogo

El médico, patólogo y epidemiólogo italiano de 81 años, Franco Berrino , reconocido por su labor en la prevención del cáncer y la promoción de una vida saludable, compartió en el medio Corriere della Sera un método práctico para perder peso sin recurrir a dietas estrictas.

Su plan se basa en cuatro reglas sencillas que, en lugar de enfocarse en las restricciones, el especialista propone centrarse en la calidad de los hábitos diarios. Las cuatro reglas que recomienda están respaldadas por estudios científicos y buscan facilitar el control del apetito, mejorar la digestión y favorecer un metabolismo más eficiente.

Perder peso a veces se puede volver algo complicado. Para Franco Berrino, la solución no está en dietas drásticas, sino en cambios de hábitos duraderos.

En primer lugar, el experto destaca la importancia de una masticación prolongada , debido a que por bocado se reduce la producción de glelina , la hormona que estimula el hambre , al mismo tiempo que aumenta la producción de otras, como la colecistoquinina y el GLP-1, que contribuyen a la sensación de saciedad. Según el experto, esto se traduce en una ventaja importante: “ Tendrás menos hambre y más control ”, tanto del apetito como de los niveles de glucosa en sangre.

Otra de las recomendaciones del epidemiólogo fue la de cenar temprano. Una alimentación organizada según los ritmos biológicos tiene efectos positivos en la pérdida de peso. En este sentido, el experto señala un estudio en mujeres con sobrepeso que evidenció mejores resultados cuando se priorizaba un desayuno abundante y una cena muy liviana (de unas 200 calorías).

Además, dejar pasar al menos 14 horas entre la cena y el desayuno siguiente potencia este efecto. En cambio, dormir poco o tener turnos nocturnos puede favorecer el aumento de peso. “Es mejor comer durante el día y no por la noche”, afirma Berrino.

Por otro lado, destaca la importancia de llevar una alimentación saludable a base de Verduras, granos integrales, legumbres, frutas y frutos secos, las cuales son grandes opciones para una dieta que busque perder peso, según considera Berrino. Estos alimentos promuevan la saciedad y el buen funcionamiento metabólico.

ensalada.jpg Destaca la importancia de llevar una alimentación saludable a base de Verduras, granos integrales, legumbres, frutas y frutos secosRecetas para el verano. CDN

Estos ingredientes ofrecen una base nutritiva que permite alimentarse de forma equilibrada sin necesidad de contar calorías. Las verduras “son muy saciantes y bajas en calorías”, mientras que las legumbres “contienen inhibidores de las enzimas que digieren el almidón, lo que ralentiza la digestión y la absorción de glucosa, lo que reduce así el impacto glucémico general de la comida“.

Por otro lado, las frutas recomienda tomarlas “con moderación, especialmente las más azucaradas”. A su vez, recomienda incorporar “pequeñas dosis de kéfir, yogur y verduras fermentadas” para ayudar a “mantener una microbiota eficiente”.

Por último, pide evitar alimentos que provoquen el aumento de peso, “especialmente ultraprocesados”. Su recomendación se basa en una lista elaborada por epidemiólogos de la Universidad de Harvard. De esta manera, para evitar el aumento de peso y mejorar la salud general, el especialista sugiere reducir el consumo de ciertos productos que aportan calorías vacías o grasas perjudiciales.

"En primer lugar se encuentran las patatas fritas, seguidas de las papas, las bebidas azucaradas, las carnes procesadas (hamburguesas, perritos calientes, salchichas y embutidos), las carnes rojas, los zumos de fruta sin azúcar, las harinas refinadas, los dulces comerciales y la mantequilla", cita el médico.

Además de las recomendaciones nutricionales, Berrino resalta la importancia del ejercicio regular como complemento indispensable para mejorar la salud metabólica. Actividades como caminar, correr, nadar o realizar ejercicios de fuerza ayudan a gastar energía, pero también actúan sobre procesos internos clave para el bienestar.