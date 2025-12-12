Cuándo se estrena la quinta temporada de "Emily in Paris" en Netflix y qué se sabe

El 18 de diciembre, llega a la plataforma de streaming Netflix la continuación de la aclamada serie producida por Darren Star (Beverly Hills, 90210, Sexo en la ciudad) "Emily en París", protagonizada por Lily Collins. En esta ocasión, se adelantó que la serie se grabó en dos ciudades europeas diferentes.
Por la trama en la que se ve envuelta Emily en la quinta temporada, el rodaje se dio tanto el París como en Roma. Esta nueva entrega marca una nueva etapa en la vida de la protagonista, que atravesó toda clase de aventuras desde el inicio de la historia.
De qué se trata esta nueva temporada
La quinta temporada arranca en un punto crítico para Emily Cooper: acaba de recibir una propuesta laboral que podría cambiarle la vida, justo cuando por fin se había consolidado en la agencia Grateau. Aun así, Emily acepta el desafío y asume como directora de la oficina en Roma.
El cambio de ciudad tiene un peso emocional enorme, sobre todo después de todo lo que construyó en París y la identidad profesional que formó allí. Sin embargo, la protagonista siente que es momento de probarse en un territorio más desafiante, con nuevas reglas y otra dinámica cultural. Ya en Roma, Emily conoce a su nuevo interés romántico, un empresario italiano llamado Marcello, que la cautiva con su encanto.
El contraste entre ambas ciudades es evidente: la combinación de historia, arte, arquitectura monumental y vida contemporánea en Roma promete redefinir por completo la estética y el espíritu visual que la serie venía desarrollando.
Tráiler de Emily in Paris 5
Reparto de Emily in Paris
Los que si regresan esta quinta temporada:
-
Lily Collins – Emily Cooper
Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau
Ashley Park – Mindy Chen
Lucas Bravo – Gabriel
Samuel Arnold – Julien
Bruno Gouery – Luc
Lucien Laviscount – Alfie
Nueva incorporación:
- Eugenio Franceschini – Marcello (nuevo interés romántico italiano)
Quien no regresa esta temporada:
- Camille Razat – Camille
