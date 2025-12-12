Cuándo se estrena la quinta temporada de "Emily in Paris" en Netflix y qué se sabe + Seguir en









La serie protagonizada por Lily Collins vuelve al juego con su quinta temporada y todos la están esperando. Te contamos cuándo llega.

La nueva temporada de Emily en París ya está por llegar a Netflix.

El 18 de diciembre, llega a la plataforma de streaming Netflix la continuación de la aclamada serie producida por Darren Star (Beverly Hills, 90210, Sexo en la ciudad) "Emily en París", protagonizada por Lily Collins. En esta ocasión, se adelantó que la serie se grabó en dos ciudades europeas diferentes.

Por la trama en la que se ve envuelta Emily en la quinta temporada, el rodaje se dio tanto el París como en Roma. Esta nueva entrega marca una nueva etapa en la vida de la protagonista, que atravesó toda clase de aventuras desde el inicio de la historia.

Emily en París.jpeg De qué se trata esta nueva temporada La quinta temporada arranca en un punto crítico para Emily Cooper: acaba de recibir una propuesta laboral que podría cambiarle la vida, justo cuando por fin se había consolidado en la agencia Grateau. Aun así, Emily acepta el desafío y asume como directora de la oficina en Roma.

El cambio de ciudad tiene un peso emocional enorme, sobre todo después de todo lo que construyó en París y la identidad profesional que formó allí. Sin embargo, la protagonista siente que es momento de probarse en un territorio más desafiante, con nuevas reglas y otra dinámica cultural. Ya en Roma, Emily conoce a su nuevo interés romántico, un empresario italiano llamado Marcello, que la cautiva con su encanto.

El contraste entre ambas ciudades es evidente: la combinación de historia, arte, arquitectura monumental y vida contemporánea en Roma promete redefinir por completo la estética y el espíritu visual que la serie venía desarrollando.

Tráiler de Emily in Paris 5 Embed - Emily in Paris | Season 5 Official Trailer | Netflix Reparto de Emily in Paris Los que si regresan esta quinta temporada: Lily Collins – Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau

Ashley Park – Mindy Chen

Lucas Bravo – Gabriel

Samuel Arnold – Julien

Bruno Gouery – Luc

Lucien Laviscount – Alfie Nueva incorporación: Eugenio Franceschini – Marcello (nuevo interés romántico italiano) Quien no regresa esta temporada: Camille Razat – Camille

