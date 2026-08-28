Las monedas de América Latina retroceden tras el discurso de Warsh y probabilidad de suba de tasas

Las palabras del titular de la Fed en Jackson Hole elevaron la probabilidad de un alza de tasas de interés en septiembre. El peso argentino, mexicano, real brasileño, peso colombiano y sol peruano registraron caídas.

Monedas latinoamericanas: eetroceden tras discurso del titular de la Fed y probabilidad de suba de tasas.

Las principales monedas latinoamericanas retroceden este viernes, tras el discurso del titular de la Reserva Federal en Jackson Hole , que elevó la probabilidad de una suba en la tasa de interés por parte de la Fed.

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Warsh declaró que el banco central estadounidense tendrá "trabajo por hacer" si las autoridades monetarias no confían en que la inflación subyacente vuelva a su objetivo del 2%. Además, reconoció que las condiciones financieras aún no resultan restrictivas y dejó abierta la puerta a un alza de tasas para aliviar la inflación.

En ese marco, Warsh señaló que "este es mi criterio: debemos estar seguros de que la inflación subyacente avanza hacia nuestro objetivo, de forma clara y a una velocidad suficiente".

De esta manera, los comentarios llevaron a los operadores a considerar con mayor probabilidad que la Reserva Federal aumente el costo del crédito en septiembre a que se mantenga estable una vez más. Antes del discurso, la proyección era de un 40%.

El peso mayorista en Argentina cotizó equilibrado a $1.512 por dólar tras el récord histórico de $1.520 alcanzado esta semana, mientras que el S&P Merval retrocedió un 0,7%.

Discurso de Warsh: Elevó la probabilidad de un alza de tasas de interés en septiembre.

El peso mexicano se contrajo un 0,29%, a 17.021 unidades por dólar. Mientras, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, descendía un 0,33%, a 65.614,38 puntos.

El real brasileño retrocedía un 0,75% a 5,2000 por dólar, al tiempo que la referencia bursátil Bovespa perdía un 0,19% a 174.800 puntos.

En Colombia, el peso cayó un 1,37% a 3.195,1 por dólar, afectado por la presentación del proyecto de gasto público del Gobierno para el próximo año.

La moneda peruana, el sol, caía un 0,27% a 3,3540 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,21% a 1.582,31 puntos.