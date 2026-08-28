Boca presentó su nueva camiseta alternativa, inspirada en sus orígenes + Agregar ámbito en









La presentación se realizó en la Bombonera, con un evento especial en la renovada platea L y una proyección sobre los palcos del estadio.

Boca presentó su nueva camiseta alternativa, inspirada en sus orígenes

Boca lanzó este jueves su nueva camiseta alternativa, un diseño que recupera referencias de los primeros años del club y que también remite a un modelo utilizado en otra etapa de su historia.

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La presentación se realizó en la Bombonera, con un evento especial en la renovada platea L y una proyección sobre los palcos del estadio. La flamante indumentaria tiene una base blanca, finos bastones verticales azul marino y distintos detalles que apuntan a recuperar parte de la identidad histórica del "Xeneize".

El diseño toma como referencia dos momentos de la historia del club. Por un lado, se inspira en la camiseta que Boca utilizó en 1906, apenas un año después de su fundación, cuando salió a la cancha con una casaca blanca de líneas oscuras.

Por otro, remite al modelo alternativo de la temporada 2006/07, recordado también porque fue utilizado por Juan Román Riquelme durante su regreso al club y en el año de la última conquista de la Copa Libertadores.

La nueva camiseta incorpora cuello redondo y puños en azul marino, las tradicionales tres tiras sobre los hombros y el clásico logo Trefoil. Además, el escudo de Boca aparece sin estrellas, uno de los detalles que distingue a esta edición de otras prendas recientes.

También cuenta con tecnología Climacool para favorecer la ventilación durante la actividad física. “De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha”, fue el concepto elegido para acompañar el lanzamiento, que vincula la nueva indumentaria con la historia del barrio y la influencia de los inmigrantes genoveses en la construcción de la identidad "xeneize". La camiseta estará disponible para la venta desde este viernes y, por el momento, Boca no confirmó cuándo será su estreno oficial en cancha. No sería utilizada ante Lanús por el Torneo Clausura y podría debutar frente a Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina.