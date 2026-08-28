Bitcoin apunta a consolidar los u$s80.000, mientras el presidente de la Fed habla en Jackson Hole + Agregar ámbito en









El rally de la semana licuó u$s2.700 millones en posiciones cortas y llevó el Índice de Miedo y Codicia al nivel más alto desde octubre de 2025. Galaxy Research atribuye el giro a la recompra de bonos del Tesoro y al respaldo de Trump a la CLARITY Act, que provocaron el cambio alcista más rápido del bitcoin en un año.

El cambio de sentimiento fue drástico esta semana.

Las criptomonedas operan con cautela este viernes, en una sesión marcada por la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole. Bitcoin (BTC) busca consolidar el nivel de los u$s80.000, mientras que el Ethereum (ETH) se mantiene cerca de los u$s2.500.

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Bitcoin cotiza en u$s79.000 esta jornada, con un leve retroceso de 0,5% en la jornada, mientras que a nivel semanal el incremento es de 2,2%. Por su parte, Ethereum retrocede 1%, pero se mantiene en u$s2.500 y el avance en los últimos siete días es de 4,3%.

Los últimos datos económicos de EEUU refuerzan la idea de que la liquidez global y los tipos de interés a largo plazo se están convirtiendo en variables cada vez más determinantes para el bitcoin. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 203.000, por debajo de las 208.000 proyectadas y de las 207.000 de la semana anterior.

Las solicitudes continuas, en tanto, disminuyeron en 18.000 unidades, hasta 1,778 millones, señalando que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido y reduce la presión inmediata sobre la Fed para avanzar en una flexibilización monetaria agresiva.

Los dos disparadores del rally, según Galaxy Research Galaxy Research vinculó el rally de la semana con dos factores concretos. El primero fue el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que duplicaría sus operaciones de recompra de bonos de largo plazo, una herramienta para reducir la presión sobre los rendimientos soberanos.

El segundo fue el llamado del presidente estadounidense, Donald Trump, al Congreso a aprobar la CLARITY Act, el proyecto que establecería reglas federales para clasificar los criptoactivos como valores o commodities. Short squeeze y cambio de sentimiento El movimiento alcista desencadenó además un fenómeno de cierre forzoso de posiciones cortas. Según CNBC, alrededor de u$s2.700 millones en posiciones bajistas fueron liquidadas en los mercados cripto durante la semana, lo que aceleró el giro alcista más pronunciado del bitcoin en un año. El cambio de sentimiento fue igualmente drástico: el Índice de Miedo y Codicia de las criptomonedas trepó a 74 el 25 de agosto, su nivel más elevado desde octubre de 2025.

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