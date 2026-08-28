Cedears: las 35 empresas que pagan dividendos en dólares en septiembre + Agregar ámbito en









Se trata de la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o acciones.

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas. Depositphotos

Algunas de las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en septiembre, correspondientes al tercer trimestre de 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen sus Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente.

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas. Depositphotos ¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en septiembre? Estos son los Cedears que pagarán dividendos en dólares en septiembre:

Martes 1 de septiembre Pfizer (PFE): u$s0,43 por acción ( 4 Cedears ).

por acción ( ). Visa (V): u$s0,67 por acción ( 18 Cedears ).

por acción ( ). Target (TGT): u$s1,16 por acción ( 5 Cedears ).

por acción ( ). Wells Fargo (WFC): u$s0,50 por acción (5 Cedears). Miércoles 2 de septiembre Hasbro (HAS): u$s0,70 por acción ( 6 Cedears ).

por acción ( ). Invesco (IVZ): u$s0,22 por acción (2 Cedears). Jueves 3 de septiembre United Parcel Service (UPS): u$s1,64 por acción (11 Cedears). Viernes 4 de septiembre Pan American Silver (PAAS): u$s0,18 por acción ( 3 Cedears ).

por acción ( ). Honeywell (HON): u$s0,70 por acción ( 8 Cedears ).

por acción ( ). Moody's (MCO): u$s1,03 por acción ( 10 Cedears ).

por acción ( ). Constellation Energy (CEG): u$s0,43 por acción (4 Cedears). Martes 8 de septiembre Johnson & Johnson (JNJ): u$s1,34 por acción ( 15 Cedears ).

por acción ( ). Walmart (WMT): u$s0,25 por acción ( 18 Cedears ).

por acción ( ). AstraZeneca (AZN): £0,80 por acción (2 Cedears). Jueves 10 de septiembre Microsoft (MSFT): u$s0,83 por acción ( 30 Cedears ).

por acción ( ). Chevron (CVX): u$s1,78 por acción ( 8 Cedears ).

por acción ( ). IBM (IBM): u$s1,69 por acción ( 15 Cedears ).

por acción ( ). Eli Lilly (LLY): u$s1,73 por acción ( 40 Cedears ).

por acción ( ). ExxonMobil (XOM): u$s1,03 por acción ( 10 Cedears ).

por acción ( ). Vale (VALE): u$s0,40 por acción (2 Cedears). Viernes 11 de septiembre 3M (MMM): u$s0,78 por acción ( 4 Cedears ).

por acción ( ). Dow (DOW): u$s0,35 por acción ( 4 Cedears ).

por acción ( ). eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (5 Cedears). Lunes 14 de septiembre Alphabet (GOOGL): u$s0,21 por acción (58 Cedears). Miércoles 16 de septiembre McDonald's (MCD): u$s1,86 por acción ( 8 Cedears ).

por acción ( ). Duke Energy (DUK): u$s1,09 por acción (5 Cedears). Jueves 17 de septiembre General Motors (GM): u$s0,18 por acción (6 Cedears). Viernes 18 de septiembre BP (BP): u$s0,52 por acción (5 Cedears). Jueves 24 de septiembre Qualcomm (QCOM): u$s0,92 por acción (11 Cedears). Viernes 25 de septiembre PayPal (PYPL): u$s0,14 por acción ( 8 Cedears ).

por acción ( ). Kraft Heinz (KHC): u$s0,40 por acción ( 5 Cedears ).

por acción ( ). Lockheed Martin (LMT): u$s3,45 por acción ( 6 Cedears ).

por acción ( ). Bank of America (BAC): u$s0,32 por acción (4 Cedears). Martes 29 de septiembre Goldman Sachs (GS): u$s5,00 por acción (13 Cedears). Miércoles 30 de septiembre PepsiCo (PEP): u$s1,48 por acción (18 Cedears).

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