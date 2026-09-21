Llegó la primavera: más del 20% de las personas desarrolla alergia al polen

El Hospital de Clínicas realizará jornadas gratuitas de detección los días 23 y 24 de septiembre, sin inscripción previa y por orden de llegada. No requiere inscripción previa.

Alergia al polen: el Hospital de Clínicas realizará jornadas gratuitas de detección con cupos limitados.

Con la llegada de la primavera , aumenta la presencia de polen en el aire y pueden aparecer o intensificarse los síntomas de las alergias estacionales. En ese contexto, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará jornadas gratuitas de detección de alergia al polen, con cupos limitados.

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La actividad se desarrollará los días 23 y 24 de septiembre, de 8 a 11, en el Hall Central de la Planta Baja del hospital, ubicado en la avenida Córdoba 2351. La participación será libre, sin inscripción previa, y la atención se realizará por orden de llegada.

Se estima que más del 20% de las personas pueden desarrollar alergia al polen. Sin embargo, existe un alto grado de subdiagnóstico, según explicó la doctora Raquel Rodríguez (MN 115.003), jefa de la División Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas.

La especialista advirtió que los pacientes con síntomas de rinoconjuntivitis pueden no recibir una derivación alergológica, lo que favorece la persistencia o el agravamiento de los cuadros. En ese sentido, señaló que el 40% de los pacientes puede desarrollar asma bronquial.

La alergia estacional, también conocida como polinosis , aparece durante determinadas épocas del año debido a la exposición a los pólenes de ciertas plantas. Su temporada se extiende desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño.

La jornada se realizará el 23 y 24 de septiembre, de 8 a 11, con cupos limitados y atención por orden de llegada. No requiere inscripción previa.

Los granos de polen son microscópicos y se transportan fácilmente por el aire. Si bien pueden actuar como irritantes, también pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas con predisposición genética.

La polinización varía según el tipo de planta:

Árboles: polinizan principalmente durante la primavera.

Gramíneas: al final de la primavera y principios del verano.

Malezas: a finales del verano y principios del otoño.

Las condiciones meteorológicas también influyen en la concentración de polen. Los días soleados, secos y ventosos suelen presentar mayores niveles, mientras que la humedad y la lluvia contribuyen a reducirlos.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

La alergia estacional puede afectar principalmente la nariz y los ojos, aunque también puede comprometer las vías respiratorias.

Rinitis alérgica: provoca inflamación de la mucosa nasal y puede generar secreción acuosa, estornudos, congestión y picazón en la nariz, el paladar y la garganta.

provoca inflamación de la mucosa nasal y puede generar secreción acuosa, estornudos, congestión y picazón en la nariz, el paladar y la garganta. Conjuntivitis alérgica: puede manifestarse con picazón y lagrimeo de los ojos, congestión ocular e hinchazón de los párpados.

puede manifestarse con picazón y lagrimeo de los ojos, congestión ocular e hinchazón de los párpados. Síntomas bronquiales: la tos y las sibilancias pueden ser señales de una posible asociación con el asma alérgico.

“Cuando estos síntomas se hacen persistentes pueden afectar las actividades diarias, como el rendimiento escolar y laboral, e incluso hay dificultades para dormir, generando un fuerte impacto en la calidad de vida”, explicó Rodríguez.

Cómo se detecta la alergia al polen

La detección permite identificar los alérgenos responsables de las reacciones y establecer un tratamiento adecuado. Una de las principales señales de alerta es que los síntomas aparezcan o se intensifiquen durante determinadas épocas del año, coincidiendo con los períodos de polinización.

El diagnóstico puede confirmarse mediante pruebas específicas, entre ellas:

Pruebas cutáneas (prick test): permiten evaluar la reacción de la piel frente a determinados alérgenos.

Análisis de sangre: detectan la presencia de inmunoglobulina E (IgE) específica.

Identificar los tipos de polen que desencadenan la alergia y los meses en que se encuentran presentes ayuda a conocer los períodos de mayor exposición y adoptar medidas para reducir el contacto con estos alérgenos.

Según la especialista, un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno permiten controlar los síntomas en la mayoría de los pacientes y mejorar su calidad de vida.

Tratamiento para la alergia estacional

El tratamiento contempla dos pilares principales: reducir la exposición al polen y utilizar medicamentos para controlar los síntomas. La elección de los fármacos depende de la localización y la intensidad de los síntomas. Cuando el tratamiento convencional no resulta suficiente o el impacto en la calidad de vida es elevado, puede considerarse la inmunoterapia alérgeno específica, conocida como vacunas para la alergia.

Este tratamiento utiliza extractos de uno o varios pólenes identificados como responsables de la reacción y busca modificar la evolución de la enfermedad, favoreciendo la tolerancia del sistema inmunológico al alérgeno.

Jornada gratuita de detección en el Hospital de Clínicas: requisitos y horarios

La campaña de detección de alergia al polen se realizará durante dos jornadas consecutivas y contará con una evaluación inicial y un test cutáneo.

Datos de la jornada

Fechas: 23 y 24 de septiembre de 2026

Horario: De 8 a 11

Lugar: Hospital de Clínicas, avenida Córdoba 2351, Hall Central de Planta Baja.

Modalidad: Gratuita, sin inscripción previa y por orden de llegada.

Cupos: Limitados.

Requisitos para participar: Para acceder a la jornada de detección, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 4 años.

No haber tomado medicamentos antialérgicos durante los cinco días previos.

Presentarse sin inscripción previa, teniendo en cuenta que la atención será por orden de llegada y los cupos son limitados.

La actividad contempla dos instancias: primero, los participantes deberán completar un cuestionario y luego se realizará un test cutáneo de detección de alergia al polen.