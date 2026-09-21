Alerta naranja en la Costa Atlántica: una fuerte sudestada dejó destrozos

El temporal ya provocó daños materiales y anegamientos en varias localidades. Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar esperan las peores ráfagas.

La Costa Atlántica bonaerense permanece este lunes bajo alerta naranja por fuertes vientos , luego de que una intensa sudestada provocara destrozos, anegamientos y una fuerte crecida del mar en distintas localidades. El fenómeno ya golpeó a Monte Hermoso, Necochea y el partido de Tres Arroyos , mientras se espera un empeoramiento hacia Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para todo el cordón atlántico bonaerense ante la posibilidad de fenómenos capaces de generar riesgos para la población. La zona más afectada durante las primeras horas fue la costa de Tres Arroyos, con impacto directo sobre Claromecó, Reta y Marisol .

Allí, la combinación de fuertes ráfagas y una brusca crecida del mar provocó daños materiales en paradores y una marcada erosión sobre las playas. Una situación similar se registró en Monte Hermoso , donde el agua alcanzó la costanera y en algunos sectores avanzó hasta mitad de cuadra.

La sudestada provocó destrozos en paradores y erosión en playas de Claromecó, Reta y Marisol.

Ante ese escenario, el municipio decidió suspender actividades educativas, deportivas y culturales . También fueron canceladas las actividades presenciales de los turnos tarde y noche en todos los niveles educativos, mientras se recomendó a vecinos y turistas mantenerse alejados de la costa.

En Mar del Plata , el SMN mantiene una doble advertencia: alerta amarilla durante la mañana y naranja para la tarde. El pronóstico anticipa vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h , con ráfagas que podrían ubicarse entre los 88 y 97 km/h .

El director de Defensa Civil local, Alfredo Rodríguez, señaló que durante las primeras horas no se habían registrado incidentes de consideración. “No hubo denuncias significativas desde anoche hasta hoy”, afirmó, aunque reconoció que “el viento se hace sentir”.

La Costa Atlántica bonaerense sufre fuertes vientos y anegamientos por una sudestada.

El funcionario también sostuvo que las condiciones meteorológicas podrían afectar los festejos por el Día del Estudiante. “El clima no ayuda, eso es evidente”, señaló, mientras el municipio mantiene un operativo preventivo reforzado.

En paralelo, el Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval advirtió que el tramo comprendido entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú podría registrar niveles del mar de hasta 1,10 metros por encima de los valores previstos en las tablas de marea.

Las estimaciones indican una altura de 2,40 metros en el Puerto de Mar del Plata a las 15 y el mismo nivel en San Clemente del Tuyú a las 17. Frente a este panorama, distintos organismos recomendaron permanecer en los hogares y evitar circular por zonas costeras, debido a los anegamientos y a la persistencia de condiciones adversas durante las próximas horas.