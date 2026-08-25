Healthtech: cuáles son las startups argentinas que buscan transformar el negocio de la salud mediante la IA

El ecosistema todavía es chico, pero ingresó en una etapa de especialización, internacionalización y mayor demanda institucional. Menta, Neomente, Avedian y P4D son algunos de los emprendimientos más activos.

La inteligencia artificial (IA) es la herramienta central que utiliza la nueva generación de startups de salud.

La inteligencia artificial está empezando a modificar el mapa de las startups argentinas dedicadas al negocio de la salud . Después de una primera etapa dominada por la telemedicina, las aplicaciones para pacientes y la digitalización de turnos, una nueva generación de compañías comenzó a concentrarse en problemas más específicos de la cadena sanitaria: automatizar la gestión de clínicas, asistir decisiones médicas, personalizar tratamientos, optimizar la utilización de camas hospitalarias o utilizar agentes de IA para facilitar el acceso de los pacientes a una prestación.

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El movimiento coincide con una mayor presión sobre los sistemas de salud para reducir costos y ganar productividad y con una creciente disponibilidad de herramientas de inteligencia artificial.

En ese contexto, el ecosistema local todavía tiene una escala reducida, pero muestra una diversidad creciente. Un relevamiento de la plataforma especializada HealthTech Alpha , actualizado en la primera semana de agosto de este año, contabiliza 25 emprendimientos de digital health en Argentina , con unos u$s47,7 millones de capital de venture capital reunidos en 11 operaciones .

Los números reflejan que Argentina todavía no tiene un ecosistema healthtech de gran escala como sí tiene con el segmento de las fintech . Pero logró construir durante los últimos años una base de compañías especializadas que ahora encuentran en la inteligencia artificial una nueva plataforma tecnológica para crecer.

Uno de los casos que mejor refleja este cambio es Menta . La startup nació vinculada con la salud mental, pero durante 2026 amplió su propuesta y comenzó a posicionarse como una plataforma integral para la gestión de profesionales, consultorios, policonsultorios y centros médicos de distintas especialidades.

Menta acaba de anunciar que fue una de las 27 startups seleccionadas a nivel mundial para integrar el programa suizo Start Fellowship, donde ganó dos competencias internacionales y obtuvo financiamiento por u$s85.000 para seguir expandiéndose.

"Ganar en Suiza no es solo un reconocimiento económico, es la validación de que el problema que resolvemos en Argentina es exactamente el mismo que enfrentan las clínicas en cualquier parte del mundo", señaló Michelle Benenzon, cofundadora de la empresa.

La compañía desarrolló un modelo SaaS que integra en una misma plataforma herramientas que tradicionalmente se encuentran separadas: turnos, consultas, pagos, administración, historias clínicas, evoluciones y distintas funciones basadas en inteligencia artificial.

Según la propia empresa, la plataforma permite automatizar agenda, turnos, cobros y administración y sumar fichas automáticas, historias clínicas digitales, resúmenes de sesiones y otras herramientas clínicas.

Recientemente superó los 400.000 pacientes dentro de la plataforma. La compañía ya tenía presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México y España.

La propuesta de esta startup apunta a resolver una problemática concreta que genera sobrecostos operativos: profesionales y establecimientos todavía deben dedicar una parte importante de su tiempo a tareas administrativas, carga de información, coordinación de turnos, facturación y documentación clínica. La propuesta de Menta consiste en convertir esos procesos en un flujo digital único y utilizar IA para automatizar parte de ellos.

La diferencia con las primeras plataformas de salud digital es importante. Ya no se trata solamente de ofrecer una aplicación para que un paciente consiga un turno. El objetivo es convertirse en la infraestructura tecnológica que organiza la relación entre paciente, profesional e institución.

Neomente: cuando la IA entra en la decisión terapéutica

Neomente representa otro de los caminos que está tomando el healthtech argentino: el uso de inteligencia artificial para avanzar hacia una medicina más personalizada.

La startup argentina fue fundada en 2019 y trabaja específicamente sobre salud mental. Su plataforma integra información genética, datos clínicos y biomarcadores obtenidos mediante análisis de sangre para ayudar al profesional a seleccionar tratamientos farmacológicos más adecuados para cada paciente.

El problema que intenta resolver es particularmente complejo. En psiquiatría, la selección del medicamento y de la dosis puede requerir sucesivos intentos hasta encontrar una alternativa que funcione adecuadamente. Neomente desarrolló un sistema de soporte a la decisión clínica que busca reducir ese proceso de prueba y error.

La propia compañía sostiene que hasta 60% de las personas no responde a los tratamientos convencionales de salud mental y plantea combinar biomarcadores genéticos, información clínica y análisis sanguíneos para mejorar la selección inicial del tratamiento.

La empresa está, por lo tanto, en una categoría diferente de Menta. Mientras una trabaja principalmente sobre la operación del sistema sanitario, Neomente intenta intervenir sobre una decisión estrictamente médica.

Y esa diferencia muestra la amplitud que está adquiriendo el concepto de healthtech en Argentina: desde el software que organiza una agenda hasta una plataforma que busca ayudar al médico a decidir qué tratamiento puede resultar más adecuado.

Avedian: IA para hacer más eficientes los hospitales

Otro de los casos que está ganando visibilidad internacional es Avedian, una healthtech argentina que desarrolló tecnología de inteligencia artificial orientada a mejorar la operación de hospitales y sistemas de salud.

Su plataforma Compass Decision Support combina analítica avanzada, machine learning e IA generativa para analizar información hospitalaria y producir indicadores sobre utilización de recursos, duración de las internaciones, variabilidad de la atención y complejidad de los pacientes.

En agosto, la compañía alcanzó un hito relevante para su estrategia internacional: Compass fue incorporada como solución calificada dentro de Mayo Clinic Platform, el ecosistema de innovación de una de las instituciones médicas más reconocidas de Estados Unidos.

Avedian había participado además de la cohorte Accelerate de Mayo Clinic Platform, donde desarrolló su propuesta alrededor del razonamiento clínico automatizado y la utilización de datos de pacientes en tiempo real dentro de flujos de trabajo basados en evidencia.

La estrategia muestra otro patrón que comienza a repetirse: desarrollar en Argentina, probar en la región y buscar la validación definitiva en Estados Unidos o Europa.

P4D y la llegada de los agentes de IA

Una de las novedades más recientes del segmento es P4D, una startup argentina que decidió concentrar su tecnología de inteligencia artificial conversacional en el sector salud.

La compañía nació desarrollando soluciones de IA para distintas industrias, pero el trabajo con clientes sanitarios la llevó a identificar un problema específico: gran parte del acceso a una prestación médica todavía depende de procesos manuales y de múltiples interacciones entre pacientes e instituciones.

P4D desarrolló entonces una capa de agentes de inteligencia artificial que se integra con los sistemas de gestión de las instituciones y puede ejecutar procesos vinculados con el acceso a la atención.

La diferencia respecto de los primeros chatbots es relevante. La propuesta no consiste únicamente en responder preguntas de los pacientes, sino en que los agentes puedan ejecutar tareas dentro del proceso de atención.

La compañía ofrece agentes de chat y voz capaces de operar de manera permanente y en distintos canales, con mecanismos para registrar contactos, derivar casos y escalar la interacción a una persona cuando resulta necesario.

El modelo apunta así a una de las áreas donde la inteligencia artificial puede producir resultados económicos más inmediatos: reducir tareas repetitivas y liberar horas de trabajo humano.

Los precursores del healthtech local: Entelai y Wúru

El nuevo escenario también se apoya en compañías que llevan varios años desarrollando tecnología aplicada a la salud.

Entelai es uno de los ejemplos más conocidos. La empresa trabaja con inteligencia artificial aplicada a la medicina y desarrolla soluciones para asistir a profesionales y organizaciones sanitarias, especialmente en el análisis de imágenes y la toma de decisiones clínicas. Su posicionamiento está basado en soluciones de IA con aplicaciones clínicas.

Wúru, por su parte, representa otra vertiente: la utilización de datos para mejorar la eficiencia económica y operativa de los prestadores de salud. Su propuesta se concentra en analítica y gestión de información para ayudar a proveedores sanitarios a mejorar productividad y controlar costos.

Ambos casos muestran que la actual explosión de la IA no surgió de la nada. Argentina ya tenía una generación de empresas que había acumulado conocimiento sobre datos médicos, procesos hospitalarios e integración de sistemas.

La disponibilidad de modelos generativos y herramientas de IA más accesibles amplió ahora las posibilidades de esas compañías.