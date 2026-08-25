Rosh Hashaná Urbano vuelve a Plaza Seeber con música, gastronomía y talleres gratuitos + Agregar ámbito en









La 13° edición del evento organizado por Limud BA se realizará el domingo 30 de agosto, de 12 a 18, con entrada libre y gratuita para toda la familia.

Rosh Hashaná Urbano: La 13ª edición se realizará el 30 de agosto en Plaza Seeber con entrada libre.

Rosh Hashaná Urbano, la propuesta que Limud BA lleva adelante desde hace 13 años, regresa este domingo 30 de agosto a Plaza Seeber para celebrar el Año Nuevo Judío con música en vivo, gastronomía, talleres y actividades para toda la familia, en un evento gratuito y abierto a toda la sociedad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se desarrollará de 12 a 18 en Plaza Seeber, ubicada en la intersección de Av. del Libertador y Av. Sarmiento, y tendrá como eje la recepción del año 5787 del calendario judío.

Cynthia Cuculiansky, presidenta de Limud BA, explicó el sentido de la propuesta: "Rosh Hashaná Urbano es una invitación a comenzar un nuevo año encontrándonos. Desde hace trece años, Limud BA lleva la tradición judía al espacio público para compartirla con toda la sociedad y renovar nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto, el conocimiento y la alegría de estar juntos".

La agenda de esta edición incluye 9 charlas y talleres —para cocinar, armar un vision board, conversar y pensar el nuevo año desde otras perspectivas—, 17 puestos gastronómicos con clásicos de la cocina judía, cerca de 20 stands de artesanías y 5 shows en vivo, además de espacios pensados para el encuentro y el disfrute en familia.

Actividades: Incluyeº música, gastronomía judía, talleres y shows en vivo. Con trece ediciones en su haber, Rosh Hashaná Urbano se consolidó como una cita del calendario porteño que convoca cada año a miles de personas —judías y no judías, grandes y chicos— en torno a la diversidad cultural. En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el domingo 6 de septiembre, en el mismo lugar.

Qué se celebra en Rosh Hashaná Rosh Hashaná es el Año Nuevo judío y marca el inicio de un nuevo ciclo, un momento para repasar lo vivido y pensar cómo se quiere transitar el año que comienza. Una de sus tradiciones más representativas es el sonido del shofar, un antiguo instrumento de viento que invita a detenerse y reflexionar. También hay sabores con significado propio: la manzana con miel simboliza el deseo de un año dulce y próspero, mientras que la jalá redonda, el pan tradicional de la celebración, representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.