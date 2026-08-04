Las reservas del BCRA subieron a u$s49.642 millones, nuevo máximo en casi siete años

La autoridad monetaria compró u$s28 millones, por lo cual muestra un comportamiento moderado en el inicio de agosto. Las reservas fueron impulsadas por estas compras y la cotización del oro.

Las reservas del BCRA alcanzaron un nuevo máximo en casi siete años, mientras el dólar mayorista volvió a operar cerca de los $1.500.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares a un ritmo moderado este martes 4 de agosto y las reservas internacionales alcanzaron un nuevo máximo en casi siete años . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s28 millones en el mercado oficial, en una rueda con un volumen operado de u$s582 millones, por lo que absorbió cerca del 5% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s46 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.373 millones . De esta manera, el Central encadenó cinco ruedas consecutivas con saldo positivo, aunque inició el mes con un resultado acotado, en relación a meses previos, y por debajo del ritmo que mostró durante julio.

Así, el promedio diario de agosto quedó en u$s23 millones , todavía lejos de los u$s103 millones de julio , de los u$s68 millones de junio y de los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, el arranque del mes dejó una señal de continuidad en la acumulación, aunque con una intensidad mucho menor que la observada en los meses más fuertes del programa comprador.

En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s266 millones y finalizaron en u$s49.642 millones . De esta forma, el stock alcanzó su nivel más alto en casi siete años , tras haber recuperado el lunes la caída transitoria provocada por los movimientos de fin de mes.

La mejora respondió a una combinación de compras oficiales y valuación positiva de activos. En particular, el oro avanzó 1% y habría aportado cerca de u$s40 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro subió 0,22% frente al dólar, la libra ganó 0,16% y el yuan avanzó 0,02%, mientras que el yen retrocedió 0,33%.

De esta forma, la dinámica de reservas volvió a mostrar una lectura más favorable que la del cierre de julio. Aunque las compras del BCRA fueron acotadas, el efecto de valuación y la reversión de los movimientos administrativos de fin de mes permitieron consolidar al stock por encima de los u$s49.000 millones.

El mayorista volvió a acercarse a $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,07% y cerró en $1.496 para la venta. Según Gustavo Quintana, la divisa terminó apenas un peso por encima del cierre anterior, en una jornada con volumen similar y con ligero predominio de la demanda.

El analista señaló que los máximos se alcanzaron al comienzo de la rueda, cuando el mayorista llegó a $1.500, cinco pesos por encima del final previo. Sin embargo, la oferta de divisas apareció a media mañana y permitió disipar parte de la presión inicial, hasta llevar la cotización a mínimos de $1.494,50 durante el tramo medio de la jornada.

Luego, con variaciones acotadas, los precios volvieron a acomodarse cerca del cierre y finalizaron con una mejora moderada respecto de los mínimos del día. En ese marco, Quintana destacó que el volumen operado en contado fue de u$s584,064 millones y que en futuros se negociaron u$s1.009 millones.

El especialista remarcó que, en los dos primeros días de la semana, el tipo de cambio mayorista subió $11, contra un avance de solo $1 en el mismo período de la semana anterior. Además, señaló que el dólar recuperó casi toda la baja de la semana pasada, aunque la permanencia en la zona de $1.500 parece difícil por la estrategia oficial de intervención en futuros.

Cobertura cambiaria y futuros

En los contratos de dólar futuro, la curva tuvo un comportamiento mixto, con subas en los vencimientos más cortos y bajas en los tramos medios y largos. Así, agosto avanzó 0,10% y septiembre subió 0,07%, mientras que diciembre cayó 0,12% y los contratos de 2027 marcaron retrocesos de hasta 0,32%. En promedio, la variación general fue negativa en 0,14%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,53% mensual, equivalente a 18,41% anualizado. En pesos, la TAMAR bajó de 23,31% a 22,94%, mientras que la BADLAR retrocedió de 21,63% a 21,44%.

La dinámica de cobertura volvió a quedar en el centro del análisis. En el mercado señalaron que, durante julio, la cobertura cambiaria otorgada por el sector público consolidado, entre BCRA y Tesoro, habría aumentado cerca de u$s5.000 millones, a falta de conocer la intervención en dólar linked de las últimas ruedas del mes. Con ese movimiento, el stock total se habría acercado a u$s11.240 millones, luego de crecer alrededor de u$s3.000 millones en junio.

Así, la jornada dejó una mejora clara en el frente de reservas, pero también mostró que la presión por cobertura no desapareció. El BCRA volvió a comprar, el stock alcanzó un máximo en casi siete años y el dólar mayorista se mantuvo cerca de los $1.500, en un esquema donde la intervención en futuros sigue siendo una herramienta clave para moderar el ritmo de ajuste cambiario.