José Pekerman confirmó que fue tentado para dirigir a Boca: "Atendí pero no llegamos a avanzar"

El histórico entrenador contó que habló con la dirigencia para ponerse al mando del Xeneize, analizó la salida de Quintero en River y rememoró como fue hacer debutar a Messi en la Selección argentina.

José Pekerman , histórico entrenador de las juveniles de la Selección argentina y de Colombia , reapareció ante las cámaras este martes y recordó el diálogo que tuvo con la dirigencia de la Ribera para dirigirlos: “ En su momento Boca preguntó. No llegamos a avanzar nada pero hubo charlas, yo atendí pero no llegamos a avanzar ”, afirmó.

La última vez que el técnico de 76 años se puso el saco fue en 2022, cuando estaba dirigiendo a la selección de Venezuela . Sin éxito en el camino a Qatar 2022, decidió dejar el cargo hasta el día de hoy, en el que todavía no volvió a ejercer la profesión por voluntad propia.

Además, Pekerman confesó que no tuvo la oportunidad de hablar con Juan Román Riquelme en ese llamado. “ Con Román hace mucho que no hablo. Para un caso así, Román nunca va a tomar un compromiso así como llamarme. En todo caso mandar un aviso de parte de él ”, sentenció en Buen Día ESPN.

Una de las novelas en este mercado de pases en el fútbol argentino fue la decisión de Juanfer Quintero de abandonar River, después de que Eduardo Coudet no lo hubiera tenido en cuenta durante el primer semestre del año. Ante esto, Pekerman dio su opinión al respecto. “ conoce, lo tiene entrenando y sabe cómo juega, lo tiene que entender. Uno sabe su potencial futbolístico y sabe sus déficits. La parte del déficit es un problema de él que a lo mejor en muchos años nunca lo superó. Y eso es un problema ", aseguró.

El colombiano que siempre se destacó por ser una devoción por la institución de Nuñez, también lo es para Perkeman, quien le dedicó unas sentidas palabras. “ Puedo hablar muchísimo de Juanfer. La clave es decir: ¿Puedo encontrar otro igual? Es muy difícil ”, sentenció el exentrenador de la selección colombiana.

Pekerman con la seleccion colombiana.

En su paso por los cafeteros, entre enero de 2012 hasta septiembre de 2018, el argentino los llevó a jugar dos mundiales consecutivos: el de Brasil 2014 y el de Rusia 2018. Su mejor resultado se dio en el de sudamérica, en donde quedaron eliminados en cuartos de final por la selección anfitriona, siendo su mejor resultado histórico en dicha competencia. Además, Quintero pudo meter su primer gol mundialista en esa copa, ante Costa de Marfil.

Además, reveló que para que lo citara al certamen de 2018 fue clave que el Millonario se haga de su pase. “Cuando él va a River muestra lo que pasaba con él. Él sabía que para venir a la selección tenía que tener algo diferente. Yo no me conformaba con que estuviera en Europa".

Pekerman y el debut de Messi en la Selección argentina

El nacido en Entre Ríos se hizo cargo de la Albiceleste entre 2004 y 2006. Su primer paso fue en las divisiones juveniles, desde 1995 hasta 2001, en donde pudo salir campeón de tres Copas del Mundo sub-20: Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001. Una vez en la mayor, le tocó suceder a Marcelo Bielsa y abandonó el cargo luego de la eliminación en el Mundial de Alemania.

En ese certamen hizo que Lionel Messi debute y al pasar los años fue una de las causas para que consiga el récord de mayor cantidad de mundiales disputados. En la eliminación contra el anfitrión, por los cuartos de final, reveló porqué no puso al nacido en Rosario. “Cuando me preguntan por qué no entró con Alemania, cuando faltaban 16 minutos, ¿por qué no me preguntan por qué no entró Saviola, que la rompió en los primeros partidos? ¿Por qué no entró Aimar, que no lo pude poner?”, cuestionó.

José Pekerman en el Mundial 2006.

Por otro lado, explicó que era fundamental que esa sea la primera copa de Messi. “Para mí era indispensable que Messi juegue en su primer Mundial. Le pasó en el Sub 20, que le costó entrar, porque no jugó todos los partidos del Sudamericano”, sentenció. Esto en referencia a que necesitaba que se foguee para llegar a la confianza que tenía en el Barcelona, y que lo haga con la celeste y blanca.