Las reservas del BCRA se hundieron u$s871 millones, su mayor baja en un mes y medio: cuáles fueron las causas + Seguir en









En la jornada, la entidad monetaria intervino en el Mercado Libre de Cambios con compras por u$s50 millones.

Las reservas brutas del Banco Central acumulan cuatro jornadas a la baja.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se desplomaron en u$s871 millones y tocaron su nivel más bajo desde el 30 de enero. Se trata del mayor retroceso desde el 30 de enero y el más pronunciado desde el 8 de julio de 2025, si no se tienen en cuenta las últimas jornadas hábiles de cada mes, en donde suelen caer con fuerza.

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En la jornada, el BCRA intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con compras por u$s50 millones, que no fueron suficientes para evitar la sangría. En lo que va del año, la entidad monetaria ya acumuló reservas por unos u$s3.448 millones de dólares.

De acuerdo a lo que confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, el BCRA debió afrontar pagos por unos a organismos, principalmente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por cerca de u$s450 millones. Al mismo tiempo, hubo caída de cotizaciones por un monto en torno a los u$s100 millones.

Así, las reservas brutas del BCRA bajaron a u$s44.788, mientras que las reservas netas se ubican en un negativo de u$s1.831 millones, según el economista Federico Machado.

Dólares Imagen: Freepik El dólar mayorista cayó y estiró la distancia con el techo de la banda a un 17% El dólar oficial cayó en el segmento mayorista este lunes y anotó la mayor distancia con el techo de la banda cambiaria en más de ocho meses. La divisa estadounidense bajó $4 hasta los $1.396. Con este nivel, la cotización se ubicó a más de 16,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubicó en $1.632,48. En el segmento de contado se operaron más de u$s370,9 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 0,6%. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de marzo. Las operaciones de la jornada totalizaron u$s897 millones.