Las reservas de petróleo de EEUU cayeron en 1,7 millones de barriles en medio de la tensión con Irán

Los datos corresponden a la semana del 10 de julio. Los inventarios comerciales de crudo se ubicaron en 409.7 millones de barriles, es decir un 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Los datos corresponden a la semana del 10 de julio, de acuerdo a datos recientes de la Administración de Información Energética de EEUU (EIA).

Las reservas de petróleo crudo estadounidense disminuyeron en 1.7 millones de barriles durante la semana que terminó el 10 de julio , de acuerdo a datos recientes de la Administración de Información Energética de EEUU (EIA) . Los inventarios comerciales de crudo se ubicaron en 409.7 millones de barriles, lo que los mantiene 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época del año, pese a la incertidumbre en los mercados energéticos.

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Las cifras oficiales se publicaron un día después del informe del Instituto Americano del Petróleo (API) , que estimó una reducción más moderada de 564.000 barriles en las existencias de crudo durante el mismo periodo.

Los futuros del petróleo operaban a la baja durante la mañana de este miércoles, incluso cuando aumentaban las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán. Durante la mañana, en Nueva York, el Brent cotizaba en u$s84.08 por barril , con una baja de u$s0.65 dólares (0.77%) en la jornada, aunque seguía aproximadamente u$s7 por barril por encima del nivel registrado una semana antes.

La EIA informó que los inventarios de gasolina en EEUU disminuyeron en 1.5 millones de barriles, después de la reducción de 1.9 millones registrada la semana anterior. La producción promedio diaria también bajó a 9.6 millones de barriles .

En contraste, los inventarios de destilados medios aumentaron en 4.6 millones de barriles, mientras que la producción alcanzó un promedio de 5.3 millones de barriles diarios. Aún con este incremento, las existencias de destilados siguen estando 11% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Los inventarios comerciales se ubicaron en 409.7 millones de barriles, lo que los mantiene 6% por debajo del promedio de los últimos cinco años. Depositphotos

El informe también mostró que el total de productos suministrados, considerado un indicador de la demanda de petróleo en EEUU, promedió 20.3 millones de barriles diarios durante las últimas cuatro semanas, un incremento de 0.3% respecto al mismo periodo del año pasado.

Durante ese mismo periodo, la demanda promedio de gasolina fue de 8.9 millones de barriles diarios, mientras que el suministro promedio de destilados alcanzó 3.7 millones de barriles por día, una disminución anual de 2.1%.

El informe también mostró que el total de productos suministrados promedió 20.3 millones de barriles diarios en las últimas cuatro semanas. Depositphotos

Qué es el S&P 500 Energy: el índice que mide a las mayores petroleras y empresas energéticas de EEUU

Mientras el S&P 500 es el índice bursátil más seguido del mundo, el S&P 500 Energy se convirtió en uno de los principales indicadores para inversores interesados en la evolución del negocio energético y petrolero. El índice agrupa exclusivamente a las empresas del sector de energía que forman parte del S&P 500 y refleja el desempeño bursátil de gigantes como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger y Williams Companies, entre otras, según reveló la firma S&P Global.

Su comportamiento suele estar estrechamente ligado a la evolución de los precios internacionales del petróleo y del gas natural, aunque también incorpora el impacto de factores como la demanda energética, las tensiones geopolíticas, las inversiones en exploración y producción y los resultados financieros de las compañías.

El S&P 500 Energy es uno de los 11 índices sectoriales oficiales desarrollados por S&P Dow Jones Indices bajo la clasificación internacional GICS (Global Industry Classification Standard).

Su objetivo es medir el desempeño de todas las empresas del sector energético incluidas dentro del S&P 500. Esto significa que no incorpora compañías de energías renovables, utilities o empresas industriales vinculadas a la energía, sino exclusivamente aquellas clasificadas en el sector Energy, principalmente: