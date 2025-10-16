El pueblo de Buenos Aires perfecto para los amantes de la gastronomía: platos típicos y un entorno soñado

El turismo rural en Buenos Aires encuentra en Tomás Jofré un destino clave: sabores caseros, aire libre y propuestas que conquistan todo el año.

Tomás Jofré combina tradición, naturaleza y buena mesa, posicionándose como uno de los destinos más elegidos del turismo rural en Buenos Aires.

Escaparse un fin de semana se volvió una forma de vida en la provincia de Buenos Aires . En ese contexto, el turismo rural se posiciona con fuerza y atrae a quienes buscan comer bien, descansar y descubrir sabores de campo sin recorrer cientos de kilómetros. La mezcla entre platos tradicionales y aire puro seduce a más de uno.

A menos de dos horas de la capital, se esconde un destino ideal para quienes buscan sabores tradicionales, experiencias rurales y contacto directo con la naturaleza. Se trata de Tomás Jofré , un lugar con identidad propia y una propuesta gastronómica imposible de ignorar.

Buenos Aires suma puntos con el auge del turismo de escapadas: Tomás Jofré ofrece comida típica, campo y experiencias que invitan a volver.

Tomás Jofré se encuentra en el partido de Mercedes, a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . El acceso se realiza desde el kilómetro 91,5 de la Ruta Nacional 5, y luego por la Ruta Provincial 41, que conduce directo al pueblo.

Aunque s u nombre oficial es Jorge Born , todos lo conocen como Tomás Jofré por la antigua estación ferroviaria. Hoy, esa estación renovada recibe cada domingo al tren turístico que conecta con Mercedes, una experiencia que suma atractivo a la visita.

Qué se puede hacer en Tomás Jofré

La gran estrella del lugar es la gastronomía. Una veintena de restaurantes de campo invitan a disfrutar platos abundantes y bien criollos: empanadas de carne, asado al asador, pastas caseras, salame quintero y tortas fritas para la merienda. Todo servido en jardines amplios, bajo la modalidad de "tenedor libre".

Los fines de semana se arma una feria en la plaza central donde se pueden conseguir productos regionales: embutidos, miel artesanal, dulces caseros y objetos de anticuario. Un paseo ideal para recorrer con calma y llevarse algo auténtico a casa.

Para quienes buscan experiencias diferentes, Tomás Jofré también ofrece cabalgatas, visitas a casas de campo y la posibilidad de simplemente desconectarse. Las calles de tierra, el verde del paisaje y la arquitectura antigua arman el combo perfecto para un fin de semana lejos del ruido.

Durante el año, el pueblo también celebra fiestas tradicionales como la Fiesta del Salame Quintero o la Fiesta de la Torta Frita, que convocan a miles de visitantes y potencian su perfil como destino gastronómico por excelencia.

Cómo ir hasta Tomás Jofré

La forma más cómoda de llegar es en auto, tomando la Ruta Nacional 5 hasta el cruce con la Ruta 41. Desde allí, hay pocos kilómetros hasta el ingreso al pueblo. El viaje lleva cerca de una hora y media desde el centro porteño.

Otra opción es el tren turístico que parte los domingos desde la ciudad de Mercedes y tiene como destino final la estación Tomás Jofré. Ideal para quienes quieren sumar un recorrido pintoresco al plan gastronómico.