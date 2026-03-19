El riesgo país supera los 630 puntos básicos y los bonos en dólares se hunden en medio de la tensión global

Los bonos en dólares extienden las caídas y empujan al riesgo país por encima de los 630 puntos, en un contexto global adverso y sin drivers claros a nivel local. Mientras tanto, los ADRs operan en baja, aunque el S&P Merval logra sostener una leve suba.

A cuánto cotizan los bonos y los ADRs argentinos este jueves.

Los bonos en dólares continúan bajo presión en medio de un contexto global adverso y vuelven a caer este jueves, lo que impulsa al riesgo país nuevamente por encima de los 600 puntos básicos. En este escenario, los Globales de mayor duration registran bajas pronunciadas durante la jornada, mientras que los ADRs operan con mayoría de bajas de hasta 2%. A contramano, el S&P Merval avanza.

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Así, los títulos en dólares operan con bajas de hasta 2,1% de la mano del Global 2046, Bonar 2041 (-1,1%), Bonar 2035 (-1,1%), y el Global 2035-2038 (-1%). Así, el riesgo país supera los 632 puntos básicos.

Más allá del frente externo, los títulos soberanos también enfrentan interrogantes a nivel local: si bien el BCRA sostiene un ritmo de compras de reservas, persisten dudas sobre la capacidad de compresión de spreads y sobre cuál será el próximo driver que permita mejorar las valuaciones.

Asi mismo, se redobla la cobertura de carteras ante el agravamiento de la guerra en Medio Oriente, lo que presiona sobre el nivel del riesgo país y la inflación.

Los precios de referencia del petróleo Brent superaron los u$s119 por barril después de que Irán atacó instalaciones energéticas en todo Oriente Medio a raíz del bombardeo israelí contra su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone una grave escalada del conflicto.

"Se complicó aún más el tema (bélico), esto redobla la incertidumbre e impacta directo en el ‌mercado", sintetizó Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

Los bonos soberanos apuntaban a una ronda negativa, en base a la preapertura operativa en la ronda extrabursátil, dijeron operadores.

"La volatilidad ‌global golpea a la deuda argentina (...) el contexto externo terminó imponiéndose y los bonos soberanos 'hard dollar' no pudieron sostener el (incipiente) impulso", reportó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

S&P Merval y ADRs

En la renta variable, el S&P Merval avanza 0,5% a 2.706.109,67 puntos, mientras que medido en dólares escala 0,6% a 1.841,57 puntos.

En Wall Street, las acciones argentinas también operan en baja, con retrocesos de hasta 1,7%, encabezados por Loma Negra, Mercado Libre (-1,6%), Central Puerto (-1%) e IRSA (-0,6%). En tanto, avanzan hasta 4,4% YPF, Cresud (2,4%), Transportadora Gas del Sur (2,2%) y Edenor (0,7%).