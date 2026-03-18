Los bonos en dólares caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 600 puntos + Seguir en









Los activos argentinos cotizan dispares, mientras los bonos caen, las acciones energéticas suben impulsadas por un barril de petróleo por encima de los u$s100.

Los bonos en dólares caen tras dos jornadas positivas. Depositphotos

Los bonos en dólares caen en Wall Street mientras que el riesgo país se ubica en los 600 puntos. La renta variable es impulsada por las acciones energéticas. Así, el S&P Merval avanza casi 1,5% de la mano de Pampa Energía e YPF. El conflicto internacional en Medio Oriente continúa, y el barril del petróleo se mantiene por encima de los u$s100.

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"El foco del día estará en Estados Unidos, donde se conocerá la inflación mayorista (PPI) y la decisión de tasas de la Reserva Federal, incluyendo proyecciones y conferencia posterior. También define tasas el Banco Central de Brasil", destacaron desde CEPEC.

El frente geopolítico sigue sin señales de distensión: el conflicto en Medio Oriente escala y mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, que afecta cerca del 20% del flujo global de energía. El petróleo acumula fuertes subas desde el inicio del conflicto, lo que eleva el riesgo de un nuevo shock inflacionario global con impacto directo en costos energéticos y alimentos.

image En otra información local, el martes se conoció que los precios mayoristas subieron solo 1% en febrero, el nivel más bajo en mucho tiempo. "Esto es positivo, aunque no garantiza una baja inmediata en los precios al consumidor", revelaron expertos de la city.

Cómo fue la rueda del martes El Merval subió 2,1% en pesos y 2,5% en dólares CCL, impulsado por el aumento del precio del petróleo, y cerró en un nivel de u$s1.813. A nivel sectorial, el avance fue liderado por los sectores de energía y utilidades, mientras que la industria compensó parcialmente la suba. Las acciones de Mirgor, Pampa y CEPU obtuvieron mayores ganancias, con alzas de entre 4,6% y 6,5%.

A nivel global, "el mercado sostuvo la suba comenzada el lunes, combinando un mayor apetito por riesgo en acciones con una compresión de tasas, en un contexto en el que el shock energético comienza a ser percibido como manejable, alejando la probabilidad de un escenario de estanflación", reveló Cohen Aliados Financieros desde donde también expresaron que la moderación en los datos de empleo privado también ayudó. "La dinámica de los commodities continúa reflejando la tensión entre riesgos geopolíticos y fundamentos de oferta y demanda", ampliaron.