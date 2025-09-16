Dónde voto en Neuquén 2025: consultá el padrón electoral

El listado definitivo ya está disponible para saber la mesa y el establecimiento en el que cada ciudadano se tiene que presentar en las próximas elecciones.

La gente de Neuquén ya puede chequear donde tiene que votar.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta pública del padrón para las elecciones del mes de octubre de 2025. Desde ahora, los habitantes de la provincia de Neuquén ya pueden verificar su mesa y escuela de votación.

Este paso previo es esencial, ya que cada elección puede modificar los establecimientos o las mesas. Así que comprobar la información con anticipación te garantiza que el día de comicios todo sea más ágil y sin confusiones en el ingreso a los centros de votación.

La información ya está disponible en www.padron.gob.ar , la web oficial para todo el país. Para acceder se necesita:

Con estos datos, la página te indica el establecimiento, la mesa y el número de orden. Esta verificación previa se habilita 40 días antes de las elecciones generales, como marca el cronograma nacional.

Elecciones 2025: qué se vota en Neuquén el 26 de octubre

El 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales. Se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores. Neuquén, al igual que otras siete provincias, también elegirá senadores.

La provincia designará tres senadores nacionales, dos para la lista más votada y uno para la segunda, además renovará sus representantes en la Cámara de Diputados, según el sistema proporcional vigente. En el caso de Neuquén, se votarán dos diputados en estas próximas elecciones legislativas.