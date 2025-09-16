Dónde voto en Río Negro 2025: consultá el padrón electoral

Podés verificar tu mesa, escuela y orden de votación, revisar los datos personales y participar en las elecciones nacionales de octubre.

El padrón electoral definitivo ya está disponible en el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Se acerca una de las fechas clave para todos los argentinos, ya que el próximo 26 de octubre los ciudadanos del país acudirán a las urnas para participar de las elecciones nacionales . En Río Negro , como en el resto de las provincias, conocer el lugar exacto de votación es fundamental para evitar inconvenientes y asegurar que cada voto sea válido.

Desde el 16 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición el padrón definitivo , una herramienta digital que permite verificar la mesa, orden y establecimiento asignado. Además, los ciudadanos tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para informar errores u omisiones en sus datos, asegurando que ningún inconveniente administrativo les impida participar.

Los ciudadanos rionegrinos pueden verificar su lugar de votación en el padrón definitivo disponible en la web de la CNE. La consulta requiere ingresar número de DNI, sexo y distrito , y permite obtener el nombre de la escuela asignada, la dirección exacta, el número de mesa y el orden de votación dentro de la lista.

Elecciones 2025: qué se vota en Río Negro el 26 de octubre

El 26 de octubre, los ciudadanos definirán quiénes los representarán en el Congreso durante los próximos cuatro años. A nivel nacional, las legislativas renovarán 24 bancas del Senado y 127 de la Cámara de Diputados. En el caso de Río Negro, deberán votar por tres senadores y dos diputados.

La renovación será total en la Cámara Alta, ya que ninguno de los legisladores actuales buscará la reelección, por lo que los electores elegirán a nuevos representantes para esos cargos.

En cuanto a la Cámara de Diputados, se pondrán en juego dos bancas, actualmente ocupadas por Agustín Domingo y Aníbal Tortoriello; este último confirmó su intención de competir por un nuevo mandato.

Los votantes recibirán la Boleta Única de Papel, que concentra a todos los partidos políticos y permite seleccionar candidatos de manera clara. Cada columna representa una fuerza y las filas un cargo, lo que facilita la votación y reduce errores.