Plazo fijo: se actualizaron las tasas de interés y así cotizan los principales bancos en octubre 2025

Con la nueva cotización del dólar y los movimientos del mercado, las tasas de interés para los plazos fijos se modificaron en octubre 2025.

Los plazos fijos continúan siendo una de las alternativas preferidas por los ahorristas argentinos, especialmente en un contexto de inflación e incertidumbre económica. En octubre de 2025, los bancos actualizaron las tasas de interés de sus depósitos, ofreciendo nuevas opciones para quienes buscan proteger su dinero o lograr un crecimiento estable del capital .

En este sentido, la cotización del dólar y los movimientos en el mercado financiero generan un escenario que obliga a los titulares a evaluar dónde colocar sus fondos . Mientras algunos optan por la moneda estadounidense, otros siguen prefiriendo estas herramientas tradicionales y los UVA . A continuación, conocé el detalle de los rendimientos vigentes para aprovechar los beneficios de cada inversión.

De acuerdo al sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades en octubre 2025, considerando depósitos a plazo fijo tradicionales:

Estas representan la rentabilidad de un año con un depósito a plazo fijo y permiten calcular ganancias mensuales dividiendo el porcentaje entre 12. Además, si los intereses se reinvierten mensualmente, se obtiene la Tasa Efectiva Anual (TEA), que refleja el rendimiento real considerando la capitalización de los intereses.

¿Cómo funciona el plazo fijo UVA?

El plazo fijo UVA es una alternativa diseñada para proteger los ahorros frente a la inflación, ya que ajusta su rentabilidad de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que, además del interés que paga el banco, los depósitos aumentan su valor siguiendo la evolución de los precios, asegurando que el poder adquisitivo del capital se mantenga incluso en momentos de suba sostenida.

Esta herramienta requiere un período mínimo de permanencia, generalmente de 90 días, aunque algunas entidades permiten retirarlo antes pagando una tasa menor.