Los ganadores del rally cripto: tres altcoins lideran las subas impulsadas por Bitcoin

Las criptomonedas amplían sus ganancias este jueves, impulsadas por el repunte de Bitcoin (BTC) a nuevos máximos históricos cercanos a los u$s 111.212 . En paralelo, las altcoins siguen ganando fuerza, mientras que el dominio de Bitcoin (BTC.D) cae a aproximadamente 63,84% , sostenido por fuertes subas en monedas meme como Fartcoin (FARTCOIN), Dogwifhat (WIF) y Popcat (POPCAT) .

El notable aumento en el precio de Bitcoin ha sido impulsado por crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos. Estas se intensificaron luego de que Moody’s rebajara la calificación crediticia del país el 16 de mayo , quitándole su nota máxima debido al creciente endeudamiento y al déficit fiscal en expansión. La agencia recortó la calificación “Aaa” de la economía más grande del mundo a “Aa1”, algo que no ocurría desde 1919.

La oferta limitada de Bitcoin —21 millones de unidades— lo convierte en una opción atractiva para inversores que buscan valor basado en la escasez.

Al momento de escribir esta nota, el precio de BTC se ubica en torno a u$s111.212 u$s, con una suba diaria cercana al 1%. El indicador MACD se encuentra ampliamente por encima de la línea media, lo que refuerza la perspectiva alcista. No obstante, se recomienda cautela: el índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en 76, lo que indica condiciones de sobrecompra que a menudo anticipan una posible corrección.

Rally de meme coins: ganancias de dos dígitos en 24 horas

Las meme coins, como Fartcoin, también alcanzaron nuevos máximos en sintonía con Bitcoin, en un contexto de mayor optimismo en el mercado cripto. El precio de Fartcoin se ubica en u$s1,56, con un alza de más del 10% en el día. El token enfrenta una resistencia de corto plazo en torno a u$s1,60, marcada en rojo en el gráfico diario.

El camino de menor resistencia apunta con fuerza al alza: el RSI en 64 sugiere impulso alcista sin entrar aún en zona de sobrecompra. Los traders podrían continuar comprando Fartcoin si el MACD valida una señal de compra en el marco temporal diario, lo cual sucede cuando la línea MACD (azul) cruza por encima de la línea de señal (roja).

Si supera el obstáculo de corto plazo en u$s1,60, los traders podrían vigilar niveles superiores en u$s2 y el máximo histórico de u$s2,73, que funcionarían como áreas de resistencia relevantes.

Por su parte, Dogwifhat muestra una estructura fuertemente alcista, tras romper al alza una bandera de consolidación en el gráfico de 4 horas. La moneda cotiza alrededor de u$s1,15, con la antigua resistencia de u$s1 actuando ahora como soporte inmediato.

La ruptura de la bandera proyecta un potencial de suba del 75% hasta los u$s1,74, como se anticipó el miércoles. Con un RSI en 63, WIF aún tiene margen para seguir creciendo, respaldado por una señal de compra en el MACD. Las crecientes barras verdes del histograma por encima de la línea media refuerzan la presión compradora, elevando la probabilidad de alcanzar los u$s1,74.

Finalmente, Popcat también se dispara más de un 10% en el día, alcanzando los u$s0,54 al momento de esta publicación. Un patrón de cuña descendente validado proyecta un objetivo en u$s0,56, calculado a partir de la distancia entre los puntos más anchos del patrón.

Aunque el RSI en 72 sugiere condiciones de sobrecompra que requieren cautela, el cruce alcista del MACD respalda el impulso. El aumento en el volumen de operaciones confirma el interés comprador en POPCAT. En caso de retroceso, los traders estarán atentos al soporte en la media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos, ubicada en torno a u$s0,47.