Cambios en los pagos digitales: cómo deben adecuarse las fintech a la nueva norma del BCRA + Seguir en









La nueva normativa del BCRA pone fin a los grises legales al regular a las fintech que operan bajo la modalidad de servicio en pagos digitales.

El BCRA busca transparentar la relación entre las fintech y las apps de terceros. Imagen: Freepik

El BCRA actualizó la norma sobre proveedores de servicios de pago que busca controlar, supervisar, y mantenimiento el registro. A través de la figura del "PSPCP como Servicio", la entidad busca transparentar la relación entre las fintech y las apps de terceros, al definir responsabilidades claras sobre los fondos de los usuarios y extendiendo los plazos de implementación para garantizar la estabilidad técnica del sistema.

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"La norma apunta principalmente a fortalecer el sistema de medios de pagos y a reducir vulnerabilidades que podrían derivar en riesgos sistémicos y también en riesgos específicos para los usuarios del sistema financiero. Asimismo, se alinea con estándares internacionales y prácticas regulatorias implementadas en otros países de la región", explicaron de forma oficial.

Cuáles son los cambios que impulsó esta normativa Nueva figura: el PSPCP como Servicio. El BCRA incorpora por primera vez a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. La norma define responsabilidades específicas para esta modalidad, aclara de manera explícita que los clientes del tercero son clientes del PSP que provee las cuentas y exige que la provisión indirecta mantenga los mismos estándares que la oferta directa.

El BCRA incorpora por primera vez a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. La norma define responsabilidades específicas para esta modalidad, aclara de manera explícita que los clientes del tercero son clientes del PSP que provee las cuentas y exige que la provisión indirecta mantenga los mismos estándares que la oferta directa. Nuevas obligaciones de información. Los PSP deberán declarar al BCRA datos que antes no estaban obligados a informar: identificación del banco patrocinante , si operarán como PSPCP como Servicio y, en ese caso, la nómina de entes habilitados.

, si operarán como PSPCP como Servicio y, en ese caso, la nómina de entes habilitados. El plazo para iniciar operaciones se amplía a 12 meses. Los PSP que se inscriban dispondrán de 12 meses —el doble del plazo anterior— para comenzar a operar, en reconocimiento de las crecientes complejidades técnicas de integración con otros actores del sistema de pagos.

en reconocimiento de las crecientes complejidades técnicas de integración con otros actores del sistema de pagos. Nuevas causales de cese de actividades. Se incorporan cuatro escenarios en los que el BCRA podrá tramitar la baja por iniciativa propia, que se adicionan a la ya existente posibilidad de solicitud de baja por parte del PSP.

Se incorporan cuatro escenarios en los que el BCRA podrá tramitar la baja por iniciativa propia, que se adicionan a la ya existente posibilidad de solicitud de baja por parte del PSP. Plazos de adecuación. Los PSP ya inscriptos tienen 90 días corridos para ajustarse a la nueva normativa.