Enzo Fernández fue expulsado en el cierre del segundo tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta ante Pau Cubarsí.
La expulsión de Enzo Fernández que dejó a Argentina con uno menos en la final del Mundial 2026
El mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta ante Pau Cubarsí.
-
A puro color, el Mundial 2026 tuvo su ceremonia de cierre en la previa de Argentina y España
-
La Selección cayó sin atenuantes en el alargue: España es el campeón del Mundo y Argentina cierra un ciclo histórico
El jugador argentino llegó tarde y revoleó por los aires al español, sin dejar dudas para el árbitro. Como ya tenía una amarilla, el volante de la Albiceleste vio la roja.
El volante del Chelsea vio la primera tarjeta amarilla había sido diez minutos del segundo tiempo tras acusar una infracción y reprocharle al árbitro.
Tras la expulsión, Fernández pidió primero la revisión del VAR y luego asumió su error y se fue con un gesto de disculpas a los hinchas argentinos.
La expulsión de Enzo Fernández fue una clara señal de que Argentina no juega su mejor partido y se apoyaron en faltas ante España para minimizar la superioridad de los europeos, quienes en varias oportunidades lograron amenazar el arco de Emiliano 'Dibu' Martínez para aprovechar ese jugador de más.
- Temas
- Mundial 2026