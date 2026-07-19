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19 de julio 2026 - 18:30

La expulsión de Enzo Fernández que dejó a Argentina con uno menos en la final del Mundial 2026

El mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta ante Pau Cubarsí.

roja a enzo fernandez FIFA

Enzo Fernández fue expulsado en el cierre del segundo tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta ante Pau Cubarsí.

El jugador argentino llegó tarde y revoleó por los aires al español, sin dejar dudas para el árbitro. Como ya tenía una amarilla, el volante de la Albiceleste vio la roja.

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El volante del Chelsea vio la primera tarjeta amarilla había sido diez minutos del segundo tiempo tras acusar una infracción y reprocharle al árbitro.

Tras la expulsión, Fernández pidió primero la revisión del VAR y luego asumió su error y se fue con un gesto de disculpas a los hinchas argentinos.

La expulsión de Enzo Fernández fue una clara señal de que Argentina no juega su mejor partido y se apoyaron en faltas ante España para minimizar la superioridad de los europeos, quienes en varias oportunidades lograron amenazar el arco de Emiliano 'Dibu' Martínez para aprovechar ese jugador de más.

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