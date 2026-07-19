La expulsión de Enzo Fernández que dejó a Argentina con uno menos en la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta ante Pau Cubarsí.

Enzo Fernández fue expulsado en el cierre del segundo tiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mediocampista vio la segunda amarilla por una dura falta ante Pau Cubarsí.

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El jugador argentino llegó tarde y revoleó por los aires al español, sin dejar dudas para el árbitro. Como ya tenía una amarilla, el volante de la Albiceleste vio la roja.

Enzo Fernández se ganó la amarilla por quejarse con el árbitro Slavko Vincic.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Gs6BJ3YHyM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026 El volante del Chelsea vio la primera tarjeta amarilla había sido diez minutos del segundo tiempo tras acusar una infracción y reprocharle al árbitro.

Enzo Fernández se ganó la amarilla por quejarse con el árbitro Slavko Vincic.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/06LkqWh4JS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026 Tras la expulsión, Fernández pidió primero la revisión del VAR y luego asumió su error y se fue con un gesto de disculpas a los hinchas argentinos.

La expulsión de Enzo Fernández fue una clara señal de que Argentina no juega su mejor partido y se apoyaron en faltas ante España para minimizar la superioridad de los europeos, quienes en varias oportunidades lograron amenazar el arco de Emiliano 'Dibu' Martínez para aprovechar ese jugador de más.

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