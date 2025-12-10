La AFA confirmó al árbitro para la gran final del Torneo Clausura 2025 + Seguir en









El ente máximo confirmó a Nicolás Ramírez y a una terna arbitral completa para el partido que se jugará en el Madre de Ciudades entre Racing y Estudiantes.

Nicolás Ramírez, el encargado de dirigir la final del Torneo Clausura 2025. X.com

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el árbitro de la final del Torneo Clausura 2025, que disputarán Racing y Estudiantes. La designación sigue la línea que mantiene el ente máximo del fútbol argentino respecto al referí, a quien suele designar en partidos de alta exigencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el anuncio también se oficializó la terna arbitral completa que acompañará a Ramírez: Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso serán asistentes 1 y 2; Pablo Dóvalo actuará como cuarto árbitro, y Mariana Dure cumplirá funciones como quinta árbitra, completando el equipo que tendrá a su cargo el desarrollo del encuentro.

La designación del juez obedece a su regularidad, su presencia y su capacidad para manejar situaciones complejas, características que lo convirtieron en una de las opciones más confiables dentro del arbitraje argentino. Su elección para esta final reafirma su crecimiento y proyección en instancias definitorias.

La final entre Racing y Estudiantes El partido que definirá al campeón tendrá como protagonistas a Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata, dos equipos históricos que llegan tras superar duros desafíos en los Playoffs. Ambos intentarán cerrar la temporada con un título que aporte prestigio y respaldo deportivo a sus proyectos.

El encuentro se disputará el sábado 13, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario neutral elegido nuevamente por la AFA para finales de alto calibre. Se anticipa un marco multitudinario, con presencia masiva de ambas parcialidades y una atmósfera cargada de tensión y expectativa.

Cómo quedó compuesta la terna arbitral para la final del Torneo Clausura 2025 Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Maximiliano Del Yesso Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

Pablo Dóvalo Quinto árbitra: Mariana Dure

Mariana Dure VAR: Héctor Paletta

Héctor Paletta AVAR: Hernán Mastrángelo