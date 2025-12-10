Jorge Macri celebró su segundo aniversario de gestión en Ciudad: "Dos años de cambio real"

El jefe de Gobierno porteño hizo un repaso de las medidas y de las obras impulsadas durante su primera mitad de mandato al frente del Ejecutivo local. "Vamos a seguir haciendo de Buenos Aires la ciudad más linda del mundo", afirmó.

Entre los destacados de su gestión, el alcalde se refirió a la licitación de la línea F de subte.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , celebró este miércoles los dos años al frente de la Ciudad de Buenos Aires con un video en el que puso en valor la gestión. "Dos años de cambio real y vamos a seguir haciendo de Buenos Aires la ciudad más linda del mundo", señaló.

En un repaso de las diferentes medidas implementadas en esta primera mitad de su mandato, el alcalde contrastó la realidad de la Capital Federal previo a su llegada al Ejecutivo. "Hace dos años, los manteros se habían apropiado de la Ciudad. Hoy eso se terminó. Hace dos años, las calles de la Ciudad estaban tomadas por piquetes y ranchadas. Hoy el espacio público volvió a ser de los vecinos", dijo.

También se refirió a los desalojos de casas ocupadas ilegalmente que llevaron a cabo en conjunto con la Justicia local. "Hace dos años, la propiedad privada no se respetaba. Hoy recuperamos más de 500 propiedades", destacó.

En materia de transporte, Macri resaltó la implementación del sistema de multipago en subtes y colectivos. "Hace dos años solo se viajaba con la SUBE. Hoy cada uno elige cómo pagar", continuó. Asimismo, resaltó la compra de coches nuevos para las líneas de subterráneo: "También avanza la licitación de la F y se prueba el Trambus".

Respecto a la asistencia a familias vulnerables , el jefe de Gobierno destacó la implementación de ayuda directa y el cierre de presuntos "comedores fantasmas". "Hoy la ayuda llega directo y sin intermediarios", afirmó.

En cuanto a la política de Seguridad, Macri celebró la ampliación de la fuerza porteña. "Hoy hay 3839 policías nuevos, 82% de la Ciudad videovigilada y armas no letales", agregó.

A propósito de las obras de infraestructura, celebró la finalización del bajo puente Bosch, el paso bajo a nivel Fomentista. "También avanzan las obras en el Puente Labruna, en la Autopista Dellepiane, los pasos Lorca e Yrigoyen y el Plan Hidráulico", puntualizó.

En lo que refiere a la modernización del sistema sanitario, el alcalde resaltó la finalización de las obras en los hospitales Marie Curie, Argerich, Fernández, Durand y Santojanni y las reformas en los hospitales Penna, Piñero, Pirovano y en el Centro Regional de Hemoterapia.

"Hoy los porteños se atienden con prioridad", añadió y destacó la cobertura 24 horas del SAME, junto con la apertura de nuevas bases. Y celebró la realización de la primera cirugía asistida con realidad aumentada que se llevó a cabo en el Hospital Pirovano.

En Educación, Macri afirmó que es el área "con mayor presupuesto" del Estado porteño. Además, se refirió a una problemática actual al destacar la regulación del uso de celulares en las aulas y el bloqueo de sitios de apuestas ilegales para combatir la ludopatía infantil. Por último, resaltó la apertura del centro TUMO y destacó a nivel cultural el regreso de Julio Bocca al Teatro Colón.

"Fueron dos años de cambio real y vamos a seguir haciendo de Buenos Aires la ciudad más linda del mundo", cerró el alcalde en el video por el segundo aniversario de su gestión al frente del Gobierno porteño.