Las Leoncitas golearon a China y llegaron a la final del Mundial Sub 20

La selección junior de hockey femenino jugará este sábado su séptima final mundial en la categoría. Tendrá que enfrentar al máximo rival histórico: Países Bajos.

La selección junior de hockey femenino, mejor conocida como Las Leoncitas, goleó a China por 3-0 en la semifinal del Mundial Sub 20 y avanzó a la final. Para consagrarse campeonas el próximo sábado en su sexta final en la categoría, tendrán que vencer a su máximo rival histórico, Países Bajos.

El conjunto dirigido por el Juan Martín López fue superado durante los dos primeros cuartos del partido aunque a partir del tercer parcial empezaron a tomar el control del juego y a generar buenas oportunidades.

El primer gol recién llegó en el tercer cuarto gracias a un córner corto, definido por Milagros Alastra. La jugadora mendocina ejecutó una excelente arrastrada para anotar y hacer gritar a todo el estadio Nacional "Claudia Schüler". Sobre los segundos finales del mismo parcial, Zoe Díaz, también jugadora del seleccionado mayor, logró ampliar la diferencia gracias a una gran jugada colectiva.

Para terminar de sellar la victoria, Alastra volvió a convertir a partir de un córner corto en el último cuarto y definió el pase del seleccionado argentino a la final.

Argentina buscará terminar con la mala racha ante Países Bajos y gritar campeón La última instancia se disputará este sábado a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Estadio Nacional de Chile.

Las neerlandesas llegaron a la final luego de vencer por penales australianos a Bélgica. Pese a la paridad en el tiempo regular (el partido terminó 0-0), las cinco veces campeonas del mundo se impusieron en los shoot-outs por 3-0. El encuentro del sábado marcará un nuevo enfrentamiento entre Argentina y Países en la final del título juvenil femenino, con un historial negativo para Las Leoncitas: perdieron las cuatro finales que disputaron hasta el momento, con el sueño de torcer la historia en el próximo partido por la copa y consagrarse campeonas por tercera vez en su historia.