Mercados 2025: qué oportunidades hay para los activos argentinos y emergentes, en un contexto incierto de EEUU

En el marco del ExpoEFI, en el panel “View Local e Internacional”, moderado por Estefanía Pozzo (directora del Buenos Aires Herald), referentes de PPI (Pedro Siaba Serrate), Balanz (Pilar Tavella), Capital Markets (Mateo Hermida), IOL (Maximiliano Donzelli) e Inviu (Diego Martínez Burzaco) hablaron de un "giro" en las prioridades de inversión global, sobre todo para los inversores estadounidenses. Aunque el mensaje conciliador de Donald Trump logró contener parcialmente la incertidumbre, no alcanza para disipar los temores de una recesión y de estanflación, un riesgo que no sólo figura entre los principales pronósticos de los grandes bancos de inversión sino que también se le asigna un valor de probabilidad superior al 30%.

Para aquellos que invierten en EEUU, los analistas recomendaron virar hacia bonos corporativos que rondan entre 6% y 8% de rendimiento, y extender duration de los bonos para bloquear tasa por un período más largo de tiempo. En este entorno, la renta variable estadounidense es la menos beneficiada.

Otro punto no menor, señalado por Heredia, es lo vinculado a las valuaciones. "El mercado subió mucho y las ganancias no acompañan. Tuvimos una corrección de hasta el 21%. Desde el punto de vista de valuaciones no tenemos un soporte importante para decir que la corrección se va a frenar", advirtió. Es así que la preferencia por los activos estadounidenses comienza a diluirse, no solo por razones de valuación, sino también por la creciente volatilidad ante las pocas certezas brindadas por un "nuevo Trump". En cambio, Europa y los mercados emergentes ganan atractivo.

Con un ratio "price/earnings" más competitivo, la región ofrece oportunidades de diversificación. Para los perfiles más agresivos, los analistas del panel señalaron emergentes como India, Brasil e incluso Argentina que se perfilan como alternativas con alto potencial. "Bonos y acciones emergentes posibles ganadores porque los flujos y los retornos esperados pueden ser más atractivos respecto a otros mercados desarrollados. Mercados emergentes y europeos mejores valuaciones", señalaron desde INVIU. Entre las recomendaciones planteadas por Burzaco mencionó para el caso de Brasil, Bradesco y el ETF EWZ.

Es importante recordar, que desde el mercado local, también se puede acceder a ETF europeos y bonos corporativos. Si bien estas opciones son limitadas para inversores calificados, una alternativa más accesible puede ser mediante el ETF - iShares Core MSCI Europe ETF- que está compuesto por compañías de alta, media y baja capitalización.

Cuál es el posicionamiento de la Argentina en este contexto: ¿crece el interés del inversor extranjero?

Ante este panorama donde la región fue la menos afectada por las tarifas, Argentina parece ser la favorita para los inversores extranjeros pero con un peso de la historia, que aún sigue presente. Si bien la Argentina puede ser una "joyita" ante cambios clave en la macroeconomía llevadas adelante por el Gobierno actual, por ahora hay expectativa pero no operaciones concretas.

Desde la perspectiva de Balanz, el panorama es constructivo. Pilar Tavella señaló que el debut del nuevo esquema fue un "éxito" en términos de la cotización del dólar oficial y el "pass pass trought" limitado. "Para nosotros, la inflación se va a estacionar cerca del 3%", anticipó. Sin embargo, habló de un riesgo "idiosincrático" que tiene que ver con la posibilidad de acumular reservas, en donde la Argentina deberá acumular hasta fines de julio cerca de u$s5.000 millones. "En algún momento el BCRA debería salir entre bandas a acumular reservas", afirmó Tavella, como la pata más floja del programa económico actual.

Sin embargo, en un escenario global complejo, todos los analistas coincidieron en que la Argentina tiene una veta de oportunidad al seguir bajando el riesgo país y poder salir a los mercados internacionales en mejores condiciones. Sin embargo, desconfían que eso se de antes de las elecciones.