Pánico en Wall Street por el temor de una inflación desbocada: S&P500 entra en mercado bajista

El S&P está más de un 20% por debajo de su máximo histórico de cierre del 3 de enero y entra en territorio bajista por segunda vez en su historia desde la caída provocada por la pandemia en Wall Street en 2020. Pesos pesados del mercado como Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp y Amazon.com Inc se desplomaban entre un 1,5% y un 3,3%.