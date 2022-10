La inflación golpeó también a los magnates: cuánto se encarecieron los artículos de lujo

La buena vida también tiene un precio. En el último año, la inflación ha golpeado de lleno no solo a la Argentina que ya tiene una larga trayectoria en el tema sino en Estados Unidos. Un reciente informe elaborado por Forbes a través del índice anual Cost of Living Extremely Well Index (CLEWI) buscó evaluar cuánto se encareció el estilo de vida de los magnates norteamericanos.