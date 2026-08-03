Morgan Stanley prevé un giro en el mercado de acciones: en qué invertirá Wall Street + Agregar ámbito en









Según Morgan Stanley, el cambio de liderazgo generó un cambio desde las acciones más especulativas hacia sectores con fundamentos más sólidos.

Según Morgan Stanley, el cambio de liderazgo se está produciendo desde las acciones más especulativas hacia sectores con fundamentos más sólidos.

Tras el fuerte ajuste que golpeó a las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y los fabricantes de semiconductores, Morgan Stanley considera que el mercado estadounidense ingresó en una nueva etapa, en la que las compañías de mayor calidad y con ganancias más estables tomarán el liderazgo.

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Michael Wilson, estratega jefe de renta variable de Morgan Stanley, sostuvo que la estrategia de inversión basada en el impulso ("momentum") está cerca de recuperarse después de una de sus peores correcciones recientes.

Según explicó, el cambio de liderazgo se produce desde las empresas más especulativas hacia sectores con fundamentos más sólidos.

Morgan Stanley prevé una rotación en Wall Street La rotación llega luego de que una cesta de acciones de alto crecimiento elaborada por Goldman Sachs registrara una caída del 35% desde el máximo alcanzado en junio. Aun así, ese grupo de compañías todavía acumula un avance del 9,4% en lo que va de 2026, prácticamente en línea con el rendimiento del S&P 500.

Uno de los principales factores detrás del cambio de tendencia fue la fuerte venta de acciones de empresas globales de semiconductores. Los inversores comenzaron a mostrar preocupación por el elevado nivel de inversión en infraestructura de inteligencia artificial que realizan algunas de las mayores tecnológicas del mundo, lo que despertó dudas sobre la rentabilidad futura de ese gasto de capital.

Según Morgan Stanley, el cambio de liderazgo se está produciendo desde las acciones más especulativas hacia sectores con fundamentos más sólidos. Depositphotos En contraste, la temporada de balances del segundo trimestre mostró resultados mejores de lo esperado. De acuerdo con datos de Bloomberg Intelligence, las ganancias por acción (EPS) de las compañías crecieron 29% interanual, mientras que el 86% de las empresas del S&P 500 superó las estimaciones de los analistas, el porcentaje más alto registrado en los últimos cinco años. En busca de calidad En ese contexto, Wilson considera que el liderazgo del mercado tendrá un desplazamiento hacia compañías de mayor calidad. "A medida que el ciclo económico madura y el apalancamiento operativo posterior a la recesión se modera, creemos que el liderazgo debería rotar desde las empresas de baja calidad hacia aquellas con ganancias más estables, márgenes sólidos y eficiencia operativa", afirmó el estratega. Dentro de los sectores que podrían beneficiarse de esta nueva etapa, Morgan Stanley destaca especialmente a las compañías de seguros, así como a las empresas de equipamiento y servicios de salud, segmentos caracterizados por presentar ingresos más previsibles y balances sólidos. Wilson también mantiene una visión optimista para el principal índice bursátil estadounidense. Según explicó, la mayor participación de empresas de alta calidad dentro del S&P 500, junto con una mejora en la amplitud de las revisiones positivas de ganancias corporativas, podría impulsar al índice hasta los 8.000 puntos hacia finales de año. Como referencia, el S&P 500 cerró el viernes en 7.489,72 unidades, por lo que el objetivo implicaría un avance adicional cercano al 7%.