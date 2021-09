El atleta olímpico Germán Chiaraviglio lanzó su primera NFT con fines solidarios

El dinero que se obtenga a partir de la venta de los NFT será donado a Nahuel Arroyo, un deportista paralímpico argentino que necesita una nueva prótesis para su pierna. El valor del elemento que necesita Arroyo, que se dedica al lanzamiento de jabalina, asciende a los 1,2 millones de pesos argentinos. La creación del NFT sobre la blockchain de Polygon estuvo a cargo de MemeCorp, una startup que se contactó con el deportista gracias a la gestión de los productores del programa televisivo Criptovisión.

nftolimpico.png

En 2018, Chiaraviglio ya había hablado de su acercamiento a las criptomonedas: "Primero leí un libro y después, en 2019, hice un curso de ocho meses para entender cómo funcionaban, porque es algo tan disruptivo que cuesta abrir la mente", expresó.

Con respecto a su Token no fungible, el garrochista olímpico contó que "era una idea que tenía dando vueltas y quería ver cómo hacerlo". La idea de donar lo recaudado a Nahuel Arroyo surgió cuando vio su publicación en las redes sociales: "Me pareció increíble que se le haya roto la prótesis y nadie le pueda cubrir el costo de una nueva. Es atleta como yo y de alto rendimiento; me pareció importante ayudar a visibilizar su caso para intentar recaudar más dinero para él", aseguró el oriundo de la ciudad de Santa Fe.

Además, no descartó participar en otras iniciativas de este tipo en el futuro: "Me encantaría poder ayudar a otros deportistas a que se sumen y que lancen sus propios tokens, y también utilizar esta tecnología para mejorar los procesos de gobernanza en el deporte", sostuvo.

Chiaraviglio, quien además clasificó para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero no pudo participar por haberse contagiado de Covid-19, se suma así a un selecto grupo de deportistas que tienen su propio token no fungible. Entre los argentinos, el caso más destacado es el de Lionel Messi quien lanzó su NFT en agosto, en el marketplace de Ethernity.