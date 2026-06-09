Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 9 de junio en el Mundial 2026

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Cómo fue la transformación de los estadios de la NFL para el Mundial 2026

SOFI STADIUM

De cara al Mundial 2026 de la FIFA, los estadios de la NFL recibirán una transformación total para que luzcan como estadios de fútbol. Gradas, césped, logotipos fueron modificados y dejaron de verse como en la liga estadounidense de football americano. Para ello, se necesitaron varios meses, pero finalmente los estadios cumplirán las normas de la FIFA para el Mundial de fútbol.

Como un campo de "soccer" es más grande que uno de football americano, varios de los 11 estadios seleccionados en Estados Unidos han tenido que desmontar parte de sus gradas, ya sea en las primeras filas o en las esquinas.

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