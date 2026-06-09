SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
9 de junio 2026 - 09:54

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 9 de junio en el Mundial 2026

Lionel Messi volvería a sumar minutos en el cierre de la preparación para la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvería a sumar minutos en el cierre de la preparación para la Copa del Mundo.

Por

A una semana del estreno mundialista, el equipo de Lionel Scaloni ajusta detalles frente a Islandia y espera por el regreso de Messi.

La Selección argentina afrontará este martes su último amistoso antes del Mundial 2026 cuando se mida con Islandia desde las 22 en el Jordan–Hare Stadium de Auburn, Alabama. El encuentro servirá como la última prueba del equipo de Lionel Scaloni antes del debut mundialista frente a Argelia, previsto para dentro de una semana en Kansas.

Con la intención de llegar de la mejor manera al estreno en la Copa del Mundo, el entrenador planea utilizar una formación con varios de sus principales nombres. En la práctica del lunes, Lionel Messi integró el equipo junto a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, una señal de que el cuerpo técnico busca darle rodaje a la base titular antes del comienzo de la competencia.

Además, Scaloni confirmó que el capitán está en condiciones de volver a sumar minutos luego de la contractura muscular que sufrió durante su último partido con Inter Miami. Tras varias semanas de recuperación, el rosarino evolucionó favorablemente y podría reaparecer ante Islandia. Una vez finalizado el amistoso, el DT también definirá quién ocupará el lugar del lesionado Leonardo Balerdi en la lista definitiva, aunque no descartó convocar a un mediocampista en lugar de incorporar a otro defensor.

Live Blog Post

Cómo fue la transformación de los estadios de la NFL para el Mundial 2026

SOFI STADIUM

De cara al Mundial 2026 de la FIFA, los estadios de la NFL recibirán una transformación total para que luzcan como estadios de fútbol. Gradas, césped, logotipos fueron modificados y dejaron de verse como en la liga estadounidense de football americano. Para ello, se necesitaron varios meses, pero finalmente los estadios cumplirán las normas de la FIFA para el Mundial de fútbol.

Como un campo de "soccer" es más grande que uno de football americano, varios de los 11 estadios seleccionados en Estados Unidos han tenido que desmontar parte de sus gradas, ya sea en las primeras filas o en las esquinas.

Leé la nota completa

Live Blog Post

"Le ganaremos a Messi": la declaración de la joven figura argelina en la previa del debut en el Mundial 2026 con Argentina

ibrahim maza
Ibrahim Maza luego de aterrizar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con Argelia.

Ibrahim Maza luego de aterrizar en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 con Argelia.

La Selección de Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026, aterrizó este domingo por la noche en Kansas City, ciudad que utilizará de bunker durante la fase de grupos. Una de las jóvenes figuras argelinas habló con los medios de su país y desafió a Lionel Messi.

Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, aseguró Ibrahim Maza tras la visita del plantel argelino al presidente de su nación, Abdelmadjid Tebboune. “Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás", agregó.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Lionel Scaloni recupera a dos jugadores clave para el debut, pero aún preocupa la evolución de otros lesionados

molina montiel paredes

La Selección argentina continúa recuperando físicamente a sus jugadores en los días previos a un Mundial 2026 que llega después de una temporada exigente. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se entrenaron a la par y llegarían sin problemas al debut con Argelia. Leandro Paredes aún practica diferenciado.

Los carrileros por derecha lograron recuperarse a ocho días del primer partido de la Copa del Mundo y llevaron tranquilidad al cuerpo técnico. De continuar favorablemente la puesta a punto física, Lionel Scaloni contará con ambos jugadores y no realizará cambios en ese sector de la cancha.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El traumático antecedente entre la Selección Argentina e Islandia

Argentina-Islandia-mundial-Rusia-2018-63

La Selección Argentina disputará este martes su último amistoso previo al Mundial 2026 cuando se enfrente con Islandia, un rival con el que solo registra un traumático antecedente en el historial.

El único choque entre ambas selecciones se dio en el inicio del Mundial de Rusia 2018, más precisamente en la primera fecha del Grupo D.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Argentina vs. Islandia, por el último amistoso previo al Mundial 2026: horario, TV y posible formación

seleccion argentina (1)

La Selección argentina afrontará este martes su último compromiso de preparación antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Islandia desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ajustar los últimos detalles de cara al debut frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

El encuentro también marcará el regreso a la actividad de varias figuras. Entre ellas aparece Lionel Messi, quien está en condiciones de sumar minutos tras recuperarse de la contractura muscular que sufrió durante su último partido con Inter Miami. Además, Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel evolucionaron favorablemente de sus molestias físicas y continúan ganando ritmo de competencia.

La probable formación argentina sería con Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. El amistoso podrá verse en vivo por Telefe y TyC Sports.

Te puede interesar

Otras noticias