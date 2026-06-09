La salida a bolsa de SpaceX agita los mercados asiáticos, pese a las restricciones

Los títulos espaciales avanzan a nivel global de cara a la OPI de SpaceX. La dificultad de acceso directo impulsa a los inversores asiáticos a buscar proveedores regionales de la cadena de suministro.

Una salida a bolsa histórica , con una oferta pública inicial (OPI) de u$s75.000 millones está alimentando una agitación inusitada entre los inversores asiáticos por los fondos de inversión cotizados (ETFs) y los socios de la cadena de suministro vinculados a SpaceX, la empresa de cohetes de Elon Musk , que probablemente se beneficiarán de este acuerdo espectacular.

Los títulos de compañías vinculadas a la industria satelital y espacial registraron fuertes alzas a nivel global, desde fabricantes de componentes para Starlink hasta fondos de inversión cotizados con participación en SpaceX, todos traccionados por una demanda en alza.

Los inversores minoristas están a punto de recibir una porción mayor de lo habitual en la OPI de gran valor, y SpaceX está considerando asignar hasta un 30% a inversores particulares mientras apunta a una valoración de unos u$s1,75 billones. El precio final de la OPI está previsto para fijarse el 11 de junio, con la cotización en Nasdaq comenzando al día siguiente.

Sin embargo, con las restricciones en partes de Asia sobre cómo los inversores minoristas pueden acceder a la OPI, los operadores están buscando proveedores regionales para aprovechar el rally impulsado por SpaceX.

Hu Xiaobin, inversor minorista de la provincia de Anhui, adquirió durante los últimos dos meses participaciones especulativas en Sunway Communication, proveedor de terminales terrestres Starlink, y en Western Superconducting Technologies, fabricante de metales especiales para cohetes. "Identifiqué empresas vinculadas al sector en el mercado chino y gané bastante dinero", aseguró, calificándolo de "especulación de valor". El inversor, declarado admirador de Musk, ya deshizo ambas posiciones antes de la salida a bolsa de SpaceX.

Las acciones de Lens Technology en la bolsa de Shenzhen treparon casi un 50% hasta récords históricos en 2026, impulsadas por el anuncio de la compañía —proveedora de Apple y Tesla— de apostar al sector comercial como nuevo motor de expansión.

El fervor de los inversores se vio potenciado además por la imagen: el presidente de Lens, Zhou Qunfei, se sentó entre el CEO de Apple, Tim Cook, y Musk en un banquete en Pekín celebrado en mayo para dar la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump, lo que impulsó las apuestas de que la empresa podría profundizar sus lazos comerciales con las firmas de Musk.

Jeffrey Chan, director de Central Asset Management de Hong Kong, señaló que "para los inversores minoristas locales, conseguir una parte directa del libro de OPI va a ser increíblemente difícil", añadiendo que SpaceX probablemente sea un activo imprescindible para los fondos de crecimiento global.

Según una verificación de Reuters realizada la semana pasada, tanto el sitio web de SpaceX como los documentos de marketing de la OPI estaban bloqueados en Hong Kong y China continental. Bloomberg añadió que los suscriptores de la empresa prohibieron expresamente la participación de inversores de esas regiones.

Suben las acciones espaciales

En Europa, acciones como las de la operadora satelital francesa Eutelsat, el fabricante de satélites alemán OHB y la luxemburguesa SES acumularon alzas de dos dígitos en 2026. A eso se suma el lanzamiento masivo de fondos de inversión cotizados con foco en el sector espacial.

Sin embargo, los analistas advierten que el fenómeno está traccionado principalmente por el inversor minorista, mientras los institucionales se mantienen al margen. "Es una gran historia si eres trader, y querrás sacarla a relucir", sostuvo Nicholas Smith, estratega de CLSA en Tokio. "Pero dudo que la gente haga grandes apuestas por esto."