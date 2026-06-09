Las condiciones para tomar créditos mejoraron en mayo, pero sigue sin derramar en el mercado interno

El buen desempeño de las variables internacionales y locales se tradujo en un mejor clima de negocios, aunque eso no se vio reflejado por igual en todos los sectores de la economía. El crédito en los hogares y las empresas volcadas al mercado interno, por ejemplo, sigue sin mejorar.

Las condiciones financieras para acceder al crédito mejoraron el mes pasado , producto de un mejor clima internacional y una baja sostenida de las tasas de interés en el plano local, un factor que debería aliviar la morosidad en los hogares . Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Además, algunos advierten que las empresas de perfil exportador están sustituyendo el crédito bancario en pesos por su contraparte en dólares, lo que " refuerza el esquema preexistente de sectores ganadores y perdedores ".

El Índice de Condiciones Financieras (ICF) subió casi 10 puntos en mayo, llegando a las 42,2 unidades, según la última actualización que hicieron el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y la consultora Econviews . Se trata de un indicador que busca medir cuán accesible es el crédito en Argentina para las familias, las empresas y el sector público.

El informe explicó que la mejora se produjo en gran medida debido al alivio en el frente externo, a medida que se va dejando atrás el shock financiero de marzo por la guerra entre EEUU e Irán, "a pesar de que el conflicto sigue, sin una resolución pronta a la vista". En el plano local, afirmaron que las condiciones permanecieron estables. "Lo más destacable fue la baja continua de las tasas de interés", sostuvieron los analistas de Econviews y el IAEF .

Detallaron que la tasa Badlar promedió 21% de Tasa Nominal Anual (TNA) en mayo, cayendo desde 31% en febrero y 48% en septiembre del año pasado. "Con tasas negativas en términos reales, debería frenarse el aumento de la mora bancaria, que llegó al 12% para las familias. En las entidades no bancarias, la irregularidad es más del doble: 27%, según el último informe del Banco Central", ahondaron.

Entre los expertos, sin embargo, no todos comparten el optimismo. Desde Analytica mencionaron que, si bien el dinero en circulación dentro del sector privado - M2 privado transaccional- "habría crecido 2,4% mensual real sin estacionalidad, luego de seis meses consecutivos de caídas", de acuerdo con el BCRA, eso "sigue sin trasladarse a una baja de tasas activas ni a una recuperación del crédito".

En concreto, el crédito bajó 0,2% mensual desestacionalizado en mayo, con nuevas caídas en los préstamos a las familias: los créditos personales retrocedieron 1,2%, al igual que los saldos en tarjetas de crédito y los créditos prendarios.

mora El crédito en pesos volvió a caer en términos reales en mayo, lo que hace que los bancos pierdan interés en continuar otorgando préstamos.

La sustitución del crédito

En su último informe, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió sobre la aparición de un fenómeno en el mercado crediticio: cambios en las modalidades de financiamiento de las empresas.

"En el esquema ideado por la autoridad monetaria a fines del año pasado, los vendedores de dólares depositarían sus pesos en los bancos, que los prestarían a familias y empresas, impulsando el consumo y la inversión privada en un contexto de gasto público en niveles bajos y poder de compra estancado -en el mejor de los casos-", explicaron.

Pero eso no sucedió: "Los pesos emitidos por el Banco Central fueron esterilizados por las propias operaciones del Sector Público Nacional. Como resultado, la oferta de pesos no terminó de crecer ni las tasas de interés de bajar consistentemente".

Los economistas del Banco Provincia explicaron que, como resultado de esa dinámica, la participación de los títulos públicos dentro del activo del sistema financiero pasó del 38% a principios de año al 42% en la actualidad, su máximo nivel desde marzo de 2025, en la antesala de la flexibilización del cepo cambiario.

Eso obedeció a tres factores. El primero fue la mayor liquidez de los títulos públicos respecto de los préstamos al sector privado, consecuencia de "la volatilidad de las tasas de interés del último tiempo y la reducción de los horizontes de proyección".

El segundo es que la irregularidad de la cartera de crédito al sector privado "está en los mayores niveles de los últimos veinte años, desalentando el otorgamiento de nuevos préstamos".

Por último, el tercero responde al antecedente de la suba de encajes de agosto. "La posibilidad de un nuevo ajuste de exigencias de efectivo mínimo invita a reducir los plazos de los activos, en pos de no quedar largos frente a cambios regulatorios".

inversiones rigi presupuesto superavit economia finanzas balanza comercial Las empresas exportadoras gozan de mejores condiciones de financiamiento que las volcadas al mercado interno.

El boom del crédito en dólares y la dualidad de la economía

Ante este escenario, la Gerencia de Estudios Económicos remarcó que no todas las fuentes de financiamiento cayeron en el arranque del año. El crédito bancario en dólares creció u$s4.500 millones entre enero y mayo (+25%). De ese total, un 90% fue destinado a empresas exportadoras y sus proveedores, el único tipo de compañía que tiene permitido acceder a créditos en dólares.

Además, las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares sumaron u$s6.000 millones desde que arrancó el año y u$s10.700 millones desde noviembre. Del total emitido, las grandes empresas vinculadas a los sectores petrolero y minero explicaron el 60%, mientras que los bancos captaron el 15% y Telecom casi el 10%, con u$s600 millones.

Argumentaron que ese escenario "refuerza el esquema preexistente de sectores ganadores y perdedores: aquellos que venden al mercado externo e incrementan su producción se financian más barato, en tanto que los que venden al mercado interno y reducen sus ventas lo hacen más caro y, por tanto, en menor medida".

De esa manera, "pasa a ser tan cierto que el crédito a empresas no se redujo a nivel agregado en los últimos meses como que se agravó su concentración y que las medianas y pequeñas empresas cedieron terreno".