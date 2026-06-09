Patricia Bullrich suspende viaje y deja plantada a aliada de Karina Milei en el Senado

Estaba invitada este martes a Neuquén por Nadia Márquez, la senadora más cercana a la hermana de Javier Milei. Simulan tregua en medio de la feroz interna libertaria.

Patricia Bullrich suspendió el viaje a Neuquén que tenía previsto para este martes, invitada por la legisladora nacional Nadia Márquez, la mano derecha de Karina Milei en el Senado.

La suspensión de la actividad llega después de la desobediencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza frente a Javier Milei y su hermana al negarse a rechazar el pliego de la jueza María Verónica Michelli , vetada por la Casa Rosada por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Es el primer gesto tangible de la escalada de la interna entre la ex ministra de Seguridad y los hermanos Milei luego de la "objeción de conciencia" ejercida por Bullrich que disparó un principio de motín contra el gobierno nacional en el Senado. Desde el entorno de Bullrich explicaron ante la consulta de Ámbito que la visita a Neuquén quedaba suspendida "por razones de agenda".

Hoy avanzamos con la aprobación de 74 pliegos de jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces para fortalecer el servicio judicial y acercar respuestas más rápidas a los ciudadanos. Una Justicia más eficiente también es una demanda de la sociedad. . pic.twitter.com/WFNMrvVjOJ

La invitación de Nadia Márquez se superponía con una audiencia en la Cámara alta para analizar una nueva tanda de pliegos de candidatos a jueces enviados por el Ejecutivo por lo que la ex candidata presidencial de Juntos terminó declinando la propuesta de viaje. "A Patricia la invitan hasta las aliadas de Karina porque sabe que su figura les tracciona votos en las provincias para sus aspiraciones a la gobernación ", asegura un colaborador de la jefa de bloque de LLA en relación a las presuntas aspiraciones políticas de Márquez en su provincia.

Lo cierto es que más allá de la foto posada entre Bullrich y Karina, que se sacaron la semana pasada para intentar simular un tregua, la relación entre ambas es inestable y delicada. La hermana de Milei viene de marginar a Patricia en el Tedeum patrio y la dejó afuera de la visita al Cabildo. Bullrich, que ya había relcamado la urgente presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, le respondió con su "objeción de conciencia" en el Senado y una mini gira a nivel nacional para instalar una eventual candidatura presidencial.

Bullrich y Márquez protagonizaron un áspero cruce dentro del bloque cuando se anunció la desobediencia de la jefa de bancada por el pliego de Michelli. Es que la rebelión de la senadora nacional por la Ciudad contagió a otros integrantes de La Libertad Avanza como el formoseño Francisco Paoltroni quien directamente terminó votando a favor del pliego que la Casa Rosada había ordenado voltear.

El plan de Karina Milei

Desde el despacho de Márquez se negaron a responder las consultas de Ámbito y ni siquiera informaron si la visita de Bullrich a Neuquén sería reprogramada o directamente quedaba sin efecto.En paralelo, Karina abrió una negociación con Jorge Macri vía Pilar Ramírez para explorar un acuerdo en la Ciudad donde La Libertad Avanza le allane el camino a la reelección al actual jefe de Gobierno siempre y cuando Mauricio Macri no sea candidato presidencial en 2027 y tenga un gesto similar de cara a la eventual reelección de Milei.

En ese esquema, Bullrich no solo se quedaría sin poder competir por la Ciudad sino que también sería marginada por Karina de la fórmula presidencial donde tendria como favorito a Martin Menem para secundar a su hermano en la boleta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2064044897510818057?s=20&partner=&hide_thread=false Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

Ruido en el Senado

Este lunes, Bullrich dio una nueva muestra de autonomía y publicó un video con el sugestivo tema musical "Se dice de mi" de Tita Merello. "Se dice que soy fiera Que camino a lo malevo...", narra la pieza visual que hace foco en la senadora sin apariciones de Karina en medio de la pelea con la hermana del Presidente. Tras reactivar su chat con Mauricio Macri, lo que disparó las alarmas en La Libertad Avanza, la ex ministra de Seguridad se presentó sola en Mendoza en un evento organizado por la Boston University, Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity.

Su mini gira nacional continuará a mediados de agosto en Santa Fe donde además de un paso obligado por Rosario junto a su referente local Federico Angelini, la ex candidata presidencial irá a la localidad de San Justo invitada por la Sociedad Rural local. "De los 55 puntos que logró Milei para ganarle a Massa el balotaje en 2023, al menos 20 o 25 son de Patricia. Eso el Gobierno lo sabe y por eso no la pueden descuidar", agregan desde la mesa chica de Bullrich ante Ámbito en la previa a la mini gira nacional de la ex candidata presidencial.

Bullrich mira encuestas que le advierten que la mitad de su electorado ya no apoya a Milei y La Libertad Avanza mientras ensaya una paulatina maniobra de desmarque dentro del gobierno nacional.