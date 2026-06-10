AUH de ANSES en junio 2026: aumento, extras ¿y aguinaldo?

El organismo actualizó los valores de la prestación y mantiene el pago de la Tarjeta Alimentar para millones de familias en todo el país.

La AUH recibió una actualización en junio y continúa acompañada por la Prestación Alimentar para familias vulnerables.

ANSES puso en marcha el calendario de pagos de junio con nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo (AUH). La prestación volvió a ajustarse mediante el mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. El incremento aplicado para este mes es del 2,58% .

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Con esta actualización, millones de beneficiarios reciben un haber superior al del mes anterior. Además, quienes cumplen los requisitos continúan cobrando la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar.

Una de las consultas más frecuentes en esta época del año está relacionada con el aguinaldo . Mientras jubilados y pensionados perciben el Sueldo Anual Complementario durante junio, los titulares de AUH no acceden a ese beneficio.

La AUH tuvo un incremento del 2,58% en junio . Como resultado de esa actualización, el valor bruto de la prestación pasó a ser de $144.932 por hijo . ANSES continúa aplicando la retención del 20% que se libera posteriormente, cuando la familia presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por ese motivo, el monto que efectivamente se deposita cada mes equivale al 80% del beneficio. En junio, ese pago directo alcanza los $115.945,60 por hijo. En los casos de hijos con discapacidad, los valores son superiores, siguiendo la escala establecida por ANSES para este tipo de prestaciones.

El objetivo del sistema de retenciones es incentivar la presentación anual de la Libreta AUH, documento que permite acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para mantener el beneficio.

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Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

Además de la AUH, muchas familias reciben la Prestación Alimentar que entrega el Ministerio de Capital Humano y liquida ANSES junto con la asignación principal.

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $112.250

familias con tres hijos o más: $148.250

La Prestación Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere inscripción previa. El beneficio está destinado a titulares de AUH con hijos menores de 18 años, beneficiarios que perciben la Asignación por Embarazo y madres que cobran Pensiones No Contributivas con siete hijos o más.

La asignación se otorga mediante cruces de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, por lo que resulta fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la base del organismo.

tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024.

Por qué la AUH no cobra aguinaldo

El aguinaldo es un derecho que corresponde a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Se calcula sobre la base del mejor ingreso mensual percibido durante el semestre y se abona en dos cuotas al año.

Los beneficiarios de la AUH no perciben Sueldo Anual Complementario porque la asignación no forma parte de los haberes jubilatorios ni constituye una remuneración laboral.

La AUH es una prestación social destinada a garantizar ingresos mínimos para familias en situación de vulnerabilidad, por lo que no contempla el pago de un haber adicional semestral.

No obstante, quienes cobran la asignación pueden complementar sus ingresos mediante otros programas compatibles, como la Prestación Alimentar o determinados beneficios educativos y sociales vigentes.

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Cuándo cobro la AUH en junio 2026

ANSES confirmó el cronograma de pagos correspondiente a junio para titulares de la Asignación Universal por Hijo. El calendario se organiza según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Desde los primeros días de junio ya se encuentran disponibles las liquidaciones actualizadas para verificar el monto que corresponde cobrar, incluyendo aumentos, Prestación Alimentar y eventuales pagos retenidos por presentación de Libreta.