¿Se pinchó la burbuja? el mercado de NFT cayó 92% desde septiembre 2021

Esta forma de arte digital, que asocia un valor determinado a un objeto original único, generó furor. Hoy, está verdaderamente apático. Para el reconocido diario norteamericano, el aumento de las tasas de interés aplastó las apuestas arriesgadas en los mercados financieros, y con el alto nivel especulativo de los Tokens no fungibles, se convierten en víctimas inminentes.

NBC News apunta también a la alta cantidad de piratas informáticos, ladrones y estafadores. No existe una protección estable por parte de plataformas como OpenSea, el mercado más grande en la actualidad.

Pero Chainalysis no opina lo mismo y considera que es sólo una estabilización tras el boom de 2021. En un reporte publicado el jueves pasado, señaló: “Los NFT experimentaron un crecimiento explosivo en 2021, pero este crecimiento no ha sido constante y se ha estabilizado en lo que va de 2022″.

“Será interesante observar si los NFT pueden recuperar el amplio interés público que lograron a fines de 2021, y si esto conduce a una mayor actividad de transacciones o a un aumento de los precios de las colecciones populares de NFT”, insistió el portal.

No obstante, las empresas siguen apostando por los Tokens no fungibles. Es el caso de Starbucks, que anunció esta semana su programa de fidelización NFT, mientras que Coinbase, plataforma de comercio de criptomonedas, manifestó que permitirá que sus usuarios realicen transacciones con los Tokens no fungibles.