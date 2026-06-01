Los mercados colombianos festejan la sorpresiva victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones + Agregar ámbito en









El índice bursátil de referencia en el país sudamericano sube con fuerza, al igual que los bonos soberanos que cotizan en Wall Street. Por su parte, el tipo de cambio se desinfló.

El mercado festeja un resultado que nadie esperaba en Colombia.

El resultado de las elecciones presidenciales de Colombia — en donde el candidato "outisder" de extrema derecha Abelardo de la Espriella sacó la mayoría de los votos — fue bienvenido por los mercados, que no esperaban ese resultado. Como consecuencia, los bonos soberanos y las acciones colombianas experimentan una jornada de subas, mientras que el peso colombiano se aprecia frente al dólar.

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El economista Federico Fillipini explicó que "el COP (Peso colombiano) se aprecia entre 3%-4% y los bonos colombianos suben otro tanto el día después de las elecciones generales de ayer - el resultado no estaba priceado".

En concreto, los bonos soberanos para 2031 suben 1,28%, los papeles para 2033 avanzan 1,83%, aunque las mayores subas son sobre los tramos más largos: 2035 (2,3%), 2041 (2,29%) y 2051 (4,12%).

Por su parte, el Msci Colcap (COLCAP) avanza 4,7%, siendo el índice bursátil que más avanza en la jornada de hoy. La petrolera estatal Ecopetrol está entre las acciones que más suben, con un alza de 9,02% en la bolsa local y en Wall Street.

Por su parte, la acción de Bancolombia sube 9% y su ADR avanzaba 12%. La preferencial del Grupo Aval y la acción de Corficolombiana lideraban con alzas de 12% y 10% respectivamente.

Los inversores interpretaron el resultado como una mayor probabilidad de que una victoria de Abelardo De la Espriella contra el candidato oficialista Iván Cepeda se traduzca en una agenda económica más favorable para la inversión privada, la consolidación fiscal y el sector energético tradicional. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán la presidencia de Colombia el 21 de junio. La sorpresa electoral de Colombia De la Espriella obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con 10,36 millones de votos, equivalentes al 43,74% del total, superando a Cepeda, quien alcanzó 9,68 millones de sufragios y el 40,90%. La diferencia de más de 660.000 votos sorprendió a propios y extraños. Hasta los días previos en el mercado se seguían construyendo escenarios con el candidato de Gustavo Petro liderando la votación. De todas maneras, aún resta el balotaje, programado para el 21 de junio. El ganador asumirá la Presidencia el 7 de agosto de 2026 y gobernará durante el período 2026-2030.