Para inversores: tips claves para armar carteras en medio de la volatilidad preelectoral y global

¿Dolarizar la cartera? ¿apostar a los instrumentos en pesos? ¿buscar la mayor rentabilidad o cuidar la inversión de la volatilidad? Preguntas que podría hacerse cualquier lector de este medio. Es por ello que Ámbito habló con cuatro especialistas que analizaron tanto la situación local, como la internacional para vislumbrar cuál es la mejor estrategia de cara al año electoral y al complejo panorama externo. Obligaciones Negociables, bonos soberanos, Cedears, ETF, Letras, etc. fueron algunas de las opciones de acuerdo a los perfiles y necesidades de los inversores.

Liebre Capital

Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital, dijo a Ámbito que la estrategia del broker es "estar mayormente dolarizados en la mayoría de las carteras", porque: "Vemos cierto atraso en el dólar Contado con Liquidación; tanto contra la inflación como con la base monetaria amplia que no deja de crecer. Esto sucede en un contexto donde la brecha, es muy baja, en medio de las regulaciones y el cepo creciente. A su vez hay bajas reservas y sequía por lo que la oferta de dólares va a ser escasa".