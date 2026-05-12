Oro: inversores retornaron a los fondos ETF en abril

El mercado mundial del metal amarillo convivió con una tendencia bajista de los precios durante la primera parte del mes pasado y en medio de un recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, los fondos ETF de oro volvieron a recibir flujos positivos de parte de los inversores.

El mes pasado, los flujos volvieron a ser positivos para los fondos ETF de oro globales, impulsados , principalmente, por las entradas de capital procedentes de todas las regiones, con Europa a la cabeza. Estas entradas de capital impulsaron los activos bajo gestión de los ETF de oro globales un 1%, hasta alcanzar los 615.000 millones de dólares. Al parecer, el retroceso del precio del oro durante la segunda quincena del mes alentó a redoblar las apuestas en el metal amarillo, en algunas regiones, aprovechando las nuevas tensiones geopolíticas.

Los inversores globales comenzaron a volver a invertir en ETF de oro el mes pasado, tras las importantes salidas de capital registradas en marzo. Según datos de Bloomberg, de informes de empresas, del ICE Benchmark Administration y del Consejo Mundial del Oro, los ETF globales de oro físico registraron entradas de 6.600 millones de dólares durante abril . Todas las regiones registraron flujos positivos, con los fondos europeos a la cabeza.

La expansión de abril elevó los activos totales bajo gestión de los ETF de oro globales a 615.000 millones de dólares mientras que las tenencias colectivas también aumentaron un 1% (45 toneladas) hasta las 4.137 toneladas. Se trata del tercer nivel más alto de la historia y justo por debajo del máximo histórico de 4.176 toneladas alcanzado el 27 de febrero de 2026.

América del Norte revirtió su tendencia en abril, registrando entradas de capital por valor de 1.000 millones de dólares. El repunte se concentró en la primera quincena del mes, a medida que el oro se recuperaba de sus mínimos de marzo y disminuían las presiones generales del mercado. Los flujos de capital volvieron a disminuir en la segunda quincena de abril, a medida que el conflicto entre Estados Unidos e Irán mostraba signos de una mayor escalada y resurgían los mayores costes de oportunidad debido a un dólar más fuerte y a mayores rendimientos. Según los expertos, las salidas de los ETF de oro norteamericanos se intensificaron a medida que aumentaba la presión del mercado a principios de marzo, lo que concuerda con un evento de presión macroeconómica y liquidez más amplio, en lugar de una simple rotación centrada únicamente en el petróleo. Luego, la posterior disminución de la presión contribuyó a estabilizar los flujos a principios de abril, aunque la recuperación siguió siendo irregular hasta finales de mes.

Por su parte, los fondos europeos registraron una importante entrada de capitales por valor de 3.700 millones de dólares en abril, lo que elevó su saldo acumulado del año de negativo a positivo, alcanzando los 3.700 millones de dólares. El Reino Unido lideró este repunte, aunque Suiza y Alemania también contribuyeron significativamente. Los flujos positivos en la región parecieron estar vinculados a un aumento de los riesgos geopolíticos y geoeconómicos, ya que los inversores evaluaron las implicaciones inflacionarias de un conflicto más prolongado con Irán y la consiguiente presión sobre los precios de la energía. Además, con el retroceso de las acciones locales y una postura menos restrictiva del Banco de Inglaterra de lo esperado, es probable que el interés de los inversores en el oro se fortaleciera a medida que los precios se recuperaban y estabilizaban.

ETF Autor: Torsten Asmus (Getty Images)

En cuanto a los ETF de oro en Asia, en abril extendieron su racha de entradas de capital a ocho meses consecutivos, sumando 1.800 millones de dólares. Los analistas aconsejan que la región sigue siendo importante para observar, con flujos acumulados en lo que va del año que podrían superar el récord del año pasado. China lideró la región: los fondos en la RAE de Hong Kong sumaron 732 millones de dólares, un mes récord, impulsados por la cotización de un nuevo producto; y los ETF de oro en China continental continuaron atrayendo entradas de capital (+u$s498 millones) en medio de elevadas tensiones geopolíticas, caída de los rendimientos y continuos anuncios de compra de oro por parte del sector oficial. India registró flujos positivos de 297 millones de dólares, lo que es su undécimo mes consecutivo de entradas, mientras que Japón atrajo 246 millones de dólares.

Los fondos en otras regiones registraron entradas sólidas de 106 millones de dólares. A diferencia de los flujos más irregulares observados en las principales regiones, estos mercados experimentaron compras constantes y marginales durante todo abril, lideradas por Australia y Sudáfrica.

¿Cómo se comportó la operatoria comercial?

Con respecto a nivel de la actividad comercial del mes pasado, los operadores destacaron que hubo cierta normalización. Los volúmenes de negociación del mercado mundial del oro cayeron un 24% intermensual hasta los 398.000 millones de dólares diarios en abril. A pesar de este descenso, los volúmenes de abril se mantuvieron por encima del promedio de 2025 de 361.000 millones de dólares diarios, lo que indica una amplia liquidez en el mercado del oro. Todos los segmentos experimentaron una menor actividad comercial durante el mes, aunque en distinta medida. Los volúmenes extrabursátiles disminuyeron un 10% hasta los 244.000 millones de dólares diarios, cifra que se mantuvo muy por encima del promedio de 2025 de 180.000 millones de dólares diarios. La actividad comercial en las bolsas también se enfrió, cayendo un 38% intermensual hasta los 147.000 millones de dólares diarios; tanto COMEX como la Bolsa de Futuros de Shanghái experimentaron menores volúmenes. Por otro lado, los volúmenes de negociación de los ETF de oro globales también cayeron, aunque se mantuvieron en torno a su promedio de 2025 de 7.000 millones de dólares.

De acuerdo con los datos de COMEX, los datos de posicionamiento apuntaron a una modesta relajación en las posiciones largas netas totales de COMEX, que disminuyeron un 4% durante el mes hasta 477 toneladas. Si bien las posiciones de dinero administrado se reconstruyeron brevemente después de la venta masiva de marzo, las adiciones de principios de mes de 15 toneladas fueron más que compensadas por las ventas de finales de mes de alrededor de 23 toneladas. Por otro lado, los “traders” destacaron que las posiciones no declarables, a menudo asociadas con la actividad minorista, siguieron un patrón similar, con modestas adiciones iniciales que dieron paso a una reducción de aproximadamente 14 toneladas, dejando las posiciones netas con una disminución de 8,6 toneladas en abril.