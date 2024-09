Para uno de los analistas más escuchados de la city, la Argentina comienza a salir del "Valle de la Muerte"

En cuanto al levantamiento del cepo cambiario, Chialva fue claro al señalar que no será un proceso inmediato.

"Desde abril, las condiciones internacionales se habían endurecido, complicando aún más la situación económica del país. Pero con la baja de tasas de la Fed, la presión sobre las economías emergentes disminuye. La gente tiene que entender que las tasas de interés lo dominan todo", explicó. Añadió que "si en un lugar me pagan 8% y en otro 2%, el capital va donde rinde más". Esto, según Chialva, ha llevado a la apreciación de monedas en países con tasas más altas y la devaluación de aquellas con tasas más bajas, perjudicando particularmente a Argentina en el último año y medio debido al fortalecimiento del dólar.

El análisis del estratega

Este "superdólar", como lo denominó, encareció las importaciones y agravó la crisis económica del país. A pesar de las mejoras recientes, Chialva advirtió que la situación de las reservas sigue siendo preocupante, ya que Argentina enfrenta vencimientos de deuda importantes. "Argentina tiene que pagar u$s 9000 millones a los privados, y no los tiene", alertó.

En cuanto al levantamiento del cepo cambiario, Chialva fue claro al señalar que no será un proceso inmediato. "El titular en los diarios será 'Argentina salió del cepo', pero en la práctica esto significará la unificación de los distintos tipos de cambio y la eliminación del impuesto PAIS. Aun así, el país continuará con una 'flotación sucia', es decir, un tipo de cambio regulado. No será una liberación total", detalló. Las grandes multinacionales y quienes busquen transferir sumas importantes de dinero al exterior seguirán enfrentando restricciones, lo que describió como un "cepo administrado".

dolar cepo cambiario En cuanto al levantamiento del cepo cambiario, Chialva fue claro al señalar que no será un proceso inmediato. Imagen creada con inteligencia artificial

Sobre la actual política económica, Chialva destacó el ajuste fiscal como uno de los mayores logros del gobierno de Javier Milei. "El mayor acierto del Gobierno fue el frente fiscal, haber cerrado todos los grifos, y la sociedad parece haber votado eso", afirmó. Este ajuste, junto con la eliminación de subsidios y el reordenamiento económico, ha comenzado a mostrar resultados, aunque, según el analista, aún es necesario más tiempo y condiciones internacionales favorables.

Finalmente, Chialva ofreció una visión optimista sobre el futuro de Argentina, reconociendo que los desafíos son enormes, especialmente en términos de reservas y deuda. No obstante, consideró que el país ha comenzado a tomar las medidas necesarias para superar la crisis. "La clave está en mantener el ajuste fiscal y aprovechar el contexto internacional más favorable", concluyó. Además, dejó una contundente reflexión: "No podemos colapsar por u$s 9000 millones", recordando que Argentina ha superado crisis mucho más severas en el pasado.