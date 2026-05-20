¿Se vienen los ETFs argentinos? BYMA impulsa el debate y el mercado ya mide su potencial

En el mercado de capitales argentino se empezó a discutir una vieja cuenta pendiente: la generación de ETFs -Exchange Traded Funds- locales . Desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) reconocen que, aunque el debate todavía es incipiente, existe un interés concreto en avanzar en ese sentido. Sin embargo, entre operadores y analistas prevalece la percepción de que la Argentina aún necesita consolidar sus variables macroeconómicas antes de dar ese paso.

La posibilidad fue mencionada semanas atrás por el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo , en el marco de la Expo EFI . Allí planteó que el desarrollo del instrumento no pasa solamente por sumar inversores, sino también por ampliar la gama de opciones disponibles dentro del mercado de capitales. "Tenemos que apuntar a una desregulación cada vez más fácil y más simple del acceso" , sostuvo el ejecutivo, al tiempo que confirmó que, en paralelo, estudian el desarrollo de índices sectoriales.

En la city porteña entienden que el debate aparece en un momento donde el mercado argentino intenta recuperar profundidad luego de años de volatilidad, cepos y pérdida de participación regional. En ese contexto, los ETFs domésticos servirían como una herramienta capaz de ordenar demanda, ampliar liquidez y acercar nuevos perfiles de inversores.

En efecto, desde BYMA señalaron a Ámbito que hoy "existe una expectativa concreta de desarrollo de ETFs locales" y remarcaron que distintos actores del ecosistema financiero ya muestran interés en avanzar en esa dirección.

En los mercados desarrollados, los ETFs se transformaron hace tiempo en una puerta de entrada para el ahorro minorista , y en uno de los principales vehículos de inversión pasiva. En ese sentido, si bien todavía la Argentina mira el fenómeno desde afuera, desde BYMA entienden que su lanzamiento podría beneficiar tanto a emisores como a inversores.

Por el lado de las compañías, especialmente para aquellas vinculadas a sectores como energía y minería, los ETFs podrían traducirse en mayor visibilidad y acceso a nuevos flujos de capital. "Formar parte de índices de referencia suele atraer inversiones pasivas de manera sostenida", indicaron desde la entidad.

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En la actualidad, aunque todavía no existen ETFs compuestos por activos argentinos, los inversores locales sí pueden acceder a activos extranjeros de este tipo a través de CEDEARs. En enero de 2022, BYMA habilitó por primera vez en el país la negociación de CEDEARs de ETFs internacionales, un paso que permitió promover este vehículo al mercado doméstico.

"Todavía debe consolidarse el interés por los activos argentinos"

En esa línea, el Head Sales Trader en Balanz, Jerónimo Bardin, dijo a este medio que la eventual aparición de ETFs argentinos sería "claramente positiva", aunque hoy no percibe una expectativa inmediata o una demanda masiva alrededor de estos productos. "Es un vehículo eficiente, transparente y ampliamente utilizado a nivel global, pero para que realmente gane tracción primero tiene que consolidarse el interés por los activos argentinos", explicó.

El diagnóstico del especialista refleja bastante el clima actual del mercado. Los inversores reconocen el valor técnico del instrumento, pero sostienen que el apetito por los mismos dependerá mucho más de la macroeconomía que de la ingeniería financiera necesaria para poder llevarlos adelante.

De acuerdo a Bardin, pese a que, para un mercado como el argentino, cualquier herramienta que ayude a ampliar la base inversora es positiva, los operadores se concentran ahora en variables mucho más urgentes: estabilidad cambiaria, desaceleración inflacionaria, acumulación de reservas y compresión del riesgo país.

Por el momento, en BYMA evitan hablar de plazos, volúmenes o proyecciones concretas y admiten que todavía faltan condiciones regulatorias, operativas y de mercado para avanzar. A pesar de esto, no deja de ser novedoso que el tema se encuentre sobre la mesa luego de que el mercado argentino atravesara años de duros vaivenes y fuerte incertidumbre.